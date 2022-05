Zdroj: pixabay.com Naozaj má pomaranč najviac vitamínu C? Ľahko ho predbehli iné BEŽNÉ potraviny Ak chcete svojmu telu dopriať veľkú dávku vitamínu C, siahnite po iných potravinách. 22. máj 2022 Monika Hanigovská Magazín

22. máj 2022 Monika Hanigovská Magazín Naozaj má pomaranč najviac vitamínu C? Ľahko ho predbehli iné BEŽNÉ potraviny Ak chcete svojmu telu dopriať veľkú dávku vitamínu C, siahnite po iných potravinách.

Aké ovocie si spojíte s veľkým množstvom vitamínu C? Budú to pravdepodobne citrusové plody. Je možné, že názov by ustál na jednom konkrétnom ovocí s oranžovou šupkou. Čo sa obsahu vitamínu týka, pomaranč je v porovnaní s iným ovocím a zeleninou len jeho akýmsi chudobným príbuzným.

„Stredne veľký pomaranč má iba 69,7 mg vitamínu C, čo je v skutočnosti menej ako v prípade iných bežných druhoch ovocia a zeleniny,“ pripomína portál Health.

Ak chcete svojmu telu dopriať skutočne veľkú dávku vitamínu C a dodať svojmu jedálničku viac rozmanitosti, siahnite po iných potravinách.

Majú viac vitamínu C ako pomaranč:

šálka nakrájanej červenej papriky má trikrát viac vitamínu C ako pomaranč (približne 190 mg vitamínu C), pričom zelená paprika má tohto vitamínu o čosi menej,

má trikrát viac vitamínu C ako pomaranč (približne 190 mg vitamínu C), pričom má tohto vitamínu o čosi menej, pol šálky nakrájaných chilli papričiek obsahuje 108 mg vitamínu C,

obsahuje 108 mg vitamínu C, brokolica poskytuje približne 132 mg vitamínu C,

poskytuje približne 132 mg vitamínu C, zjedením malej hlávky karfiolu získate dávku 127,7 mg vitamínu C,

získate dávku 127,7 mg vitamínu C, hrsť jahôd vám zaručí odporučenú dennú dávku vitamínu C (telu dodáte približne 85 mg vitamínu C),

vám zaručí odporučenú dennú dávku vitamínu C (telu dodáte približne 85 mg vitamínu C), ružičkový kel ukrýva veľké množstvo vitamínu, na 100 gramov je to až 115 mg vitamínu C,

ukrýva veľké množstvo vitamínu, na 100 gramov je to až 115 mg vitamínu C, kiwi (jeden kus) obsahuje približne 70 mg vitamínu C,

(jeden kus) obsahuje približne 70 mg vitamínu C, papája má 90 mg vitamínu C,

má 90 mg vitamínu C, ak siahnete po mangu , doprajete svojmu telu približne 122 mg vitamínu C,

, doprajete svojmu telu približne 122 mg vitamínu C, ananás má len o čosi viac vitamínu C ako pomaranč, obsahuje 79 mg.

Kráľom je však plod amalaki, známy pod názvom indický egreš, ktorý poskytuje 20-krát viac vitamínu C ako citrusy.

Napriek tomu by ste pomaranče zo svojho jedálnička vypustiť nemali. Šťavnatý plod obsahuje okrem slušnej dávky vitamínu C aj fosfor, horčík, mangán, selén či meď. Pomáha pri prevencii chrípky a je vhodný napríklad aj pre diabetikov.

Máte chuť na niečo zdravé a sladké? Skúste ovocný dezert!

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk