23. máj 2024 Rastislav Búgel Cestovanie Návšteva Plitvických jazier sa PEKELNE predraží! Za vstup zaplatíte DESIATKY eur Plitvické jazerá sú jedným z najväčších chorvátskych lákadiel. Ich návšteva však poriadne prevetrá peňaženku.

Národný park Plitvické jazerá je bezpochyby najznámejším národným parkom v celom Chorvátsku. Jeho vedenie však zverejnilo ceny na aktuálnu letnú sezónu a záujemcovia sa nestačili čudovať.

Koľko vás to bude stáť?

Hlavná sezóna prebieha od 1. júna do 30. septembra. Mimo nej je vstupné lacnejšie.

Dospelí zaplatia počas dovolenkovej sezóny za vstup 40 eur!

Pokiaľ by ste boli skupina minimálne 15 dospelých a nahlásili by ste sa vopred, cena na osobu by sa znížila na 35 eur. Len pre porovnanie dodajme, že vstup od prvého januára do konca marca a od začiatku novembra do konca decembra stojí len 10 eur.

Študenti majú vstup za 25 eur a deti od 7 do 18 rokov zaplatia 15 eur. Dobrou správou je aspoň to, že za deti do sedem rokov sa vstupné neplatí. Rovnako bezplatný vstup majú aj osoby so zdravotným postihnutím nad 50 percent.

Tieto ceny platia od 1. júna do 31. augusta pri návšteve parku do 16.00 hodiny. Po tomto čase je vstupné nižšie (od 8 eur za dieťa po 25 eur za dospelého). Počas septembra sú v platnosti vyššie ceny len pri návšteve do 15.00 hodiny.

Návšteva vyjde draho

Ak by sa na výlet vybrala štvorčlenná rodina s dvoma deťmi vo veku nad 7 rokov, za vstup by počas letnej sezóny zaplatila 110 eur. K tomu si ešte treba pripočítať parkovné, ktoré je vo výške 1,5 eur (od 1.6. do 31.9.) za každú začatú hodinu.

Keďže na pokojnú prehliadku všetkých jazier sa odporúča návšteva na minimálne 5 hodín, treba si k cene vstupeniek pripočítať aj peniaze, ktoré zaplatíte za parkovné.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk