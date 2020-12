Slovenský raper Separ prehovoril: Posledné tri mesiace som strávil na chemoterapii

Na slovenskej hudobnej scéne je Separ uznávaným raperom a aj bývalý manžel speváčky Tiny. Na sociálnej sieti sa so všetkými podelil o tom, že zápasí s rakovinou.

Zdroj: Instagram.com/separ__dms

Všade sa v týchto týždňoch spomína koronavírus, ale na celom svete a nevynímajúc Slovensko, sú ľudia aj s inými ochoreniami. S pravdou von vyšiel aj populárny raper Separ.

Separ sa na Instagrame podelil s tým, čo prežíva, a čo si v posledných mesiacoch prežil. Ide o boj so zákernou chorobou. „Posledné tri mesiace som strávil na chemoterapii. Áno… Rakovina,“ napísal na úvod statusu. „Chemoterapia a jej následky sú najväčšie peklo, čo som kedy zažil. Netušil som, v akom hroznom fyzickom stave sa vie človek ocitnúť,“ dodáva raper.

„Jeden nádor mi vybrali, no CT-vyšetrenie odhalilo, že to "hov.do sa už stihlo rozrásť do iných častí tela. Deti som nevidel dva a pol mesiaca, keďže moja imunita v tejto COVID diskotéke bola riziková. Keď sme sa videli prvýkrát, bolo to ako ohňostroj emócii,“ otvorene vyjadruje Separ svoje pocity.