11. marec 2023 Magazín Neuveriteľný príbeh obľúbeného nápoja: Do Coca-Coly pridávali KOKAÍN, slúžila ako liek Svetoznámu Coca-Colu by sme dnes už v jej pôvodnej podobe takmer nespoznali. Bublinky by sme v nej nenašli, no bola obohatená o dávku kokaínu.

V roku 1886 v New Yorku sprístupnili Sochu slobody. Rovnaký rok sa však spája ešte s jedným americkým symbolom. Lekárnik John Stith Pemberton dal svetu dnes už legendárnu Coca-Colu. Za vznikom obľúbeného nápoja stojí poriadne zaujímavý príbeh.

Traduje sa, že Pembertona inšpiroval úspech alkoholického nápoja Cocawine od francúzsko-korzického chemika a podnikateľa Angela Marianiho. Marianiho víno bolo, dnes ťažko pochopiteľnou, kombináciou vína a kokaínu a bolo považované za všeliek.

V roku 1885 však v štáte Goeorgia zúrila prohibícia, a tak bola výroba nápoja na báze vína nemysliteľná. Lekárnik Pemberton sa preto rozhodol vyrobiť nealkoholickú verziu. Názov vymyslel Pembertonov účtovník Frank Robinson, ktorý sa postaral aj o grafickú podobu loga výrobku.

Coca-Cola ako liek

Prvá vyrobená várky Coca-Coly sa začala predávať 8. mája 1886 v lekárni v Atlante. Pemberton si svoj vynález nechal patentovať a mal pomáhať pri viacerých ochoreniach.

Ľudia Coca-Colu užívali pri bolestiach brucha, hlavy, alebo pri bolestiach nervového systému. Pôvodná Coca-Cola mala dokonca pomáhať pri impotencii a aj liečbe drogovej závislosti.

Jedna dávka stála 5 centov a zo začiatku bola výroba koly stratová.

Zákazníci kupovali deväť nápojov denne a za prvý rok sa predal objem Coca-Coly iba v hodnote 50 dolárov, pričom táto suma nedokázala ani vyrovnať vynaložené náklady, ktoré predstavovali 70 dolárov.

Na konci 90. rokov 19. storočia sa karta obrátila a Coca-Cola sa v Amerike stala jedným z najobľúbenejších nealkoholických nápojov. V roku 1888 sa do čela spoločnosti Coca-Cola Company dostal farmaceut Asa Griggs Candler a pod jeho vedením do roku 1900 vzrástol predaj až 40-násobne. Firma sa dokonca rozšírila aj do Kanady. Za masívnym úspechom by sme mali hľadať agresívnu reklamnú kampaň. Pre zaujímavosť dodajme, že prvá reklama na Coca-Colu vyšla v roku 1886 v časopise Atlanta Journal.

Reklamné kampane zaznamenali obrovský úspech. Bola to práve Coca-Cola, ktorá priniesla Santa Clausa v podobe, v akej ho poznáme dnes. Z reklamných plagátov sa tak už od začiatku 20. storočia usmieva červeno-bielo oblečený sivovlasý deduško. Ešte pred použitím Santu bola na plagáty umiestňovaná mladá žena, pôvodne bostonská herečka Hilda Clark.

Symbolom Coca-Coly sa stala svetoznáma fľaša. Nápoj sa prvý raz začal predávať vo fľaškách presne pred 129 rokmi, dňa 12. marca 1894. Dnešnú podobu jej dal dizajnér Earl R. Dean v roku 1915.

Kokaín v nápoji

Pôvodná receptúra sa od tej dnešnej poriadne líšila.

Až do roku 1903 obsahovala každá fľaša Coca-Coly 9 miligramov kokaínu.

Už názov nápoja nám prezrádza základné zložky, ktoré sú použité na jeho výrobu. Jedná sa o bezkokaínový výťažok listov juhoafrického kríka koky a výťažok z kolových orechov, ktoré nápoju dodávajú povzbudzujúci kofeín. Kola je dnes známa vysokým obsahom bubliniek, pričom oxidom uhličitým je sýtená už od roku 1888.

Za zmienku stojí fakt o nenarkotickom výťažku z kokových listov, ktorý sa dodnes používa pri výrobe. Produkuje ho firma z New Jersey, ktorá je jedinou spoločnosťou, ktorá do USA legálne dováža listy koky z Peru a Bolívie. Kokaín z listov extrahuje a predáva ho farmaceutickej firme, ktorá má zase ako jediná licenciu na jeho spracovanie pre medicínske účely.

Bezfarebná kola pre sovietskeho maršala

Coca-Cola si postupne podmanila celý svet. Obľúbenou sa stala aj počas druhej svetovej vojny. Dodnes tak môžeme naraziť na dobové fotografie amerických vojakov, ktorí týmto nápojom zaháňajú smäd. Menej známou kuriozitou je fakt, že sladkému nápoju podľahol aj sovietsky maršal Georgij Konstantinovič Žukov. Ten kolu ochutnal na audiencii u Eisenhowera v roku 1945 a okamžite si ju obľúbil. Vyriešiť tak musel veľký problém, nakoľko nechcel, aby ho niekto videl piť „imperialistic­ký“ nápoj.

Nehľadiac na komunistickú ideológiu, v roku 1946 požiadal amerického generála Marka W. Clarka, aby mu pomohol s dodávkami šumivej pochúťky. Nápad s pašovaním bol poriadne riskantný. Žukov však prišiel s geniálnou myšlienkou. Vzniesol požiadavku na bezfarebnú kolu, ktorú by balili do fliaš od vodky.

Prekvapený generál Clark odovzdal odkaz s nevšednou požiadavkou priamo prezidentovi Trumanovi a ten sa obrátil na vedenie spoločnosti, ktorá zabezpečovala budovanie tovární v juhovýchodnej Európe. Z výrobnej linky v Bruseli zišla upravená Coca-Cola, do ktorej nebol pridaný karamel, takže vznikol bezfarebný nápoj. Závod tekutinu načapoval do tých najobyčajnejších neoznačených fliaš a celé dielo dokončil uzáverom s červenou hviezdou. Georgij Konstantinovič Žukov sa napokon tešil z dodávky 50 debien čírej Coca-Coly.

