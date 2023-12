31. december 2023 Rôzne Nevera po prešovsky: Daniela podviedla manžela, hoci ju predtým podporoval v ťažkej chorobe Všetko to začalo počas Vianoc v chladný deň na sociálnej sieti. Vydatá žena si začala písať s mladíkom, s ktorým časom podviedla svojho manžela.

Skutočný príbeh prešovskej nevery je ďalším mementom, že ani manželský zväzok nezaručuje pokojné spolužitie a vernosť, ako si ju zaľúbenci pôvodne sľúbia.

Prešovčanka Daniela mala 27 rokov, keď sa skontaktovala s 22-ročným mladíkom cez sociálnu sieť.

Nabralo to rýchly spád

Začalo to na profile primátora, odkiaľ sa debata presídlila do súkromných správ. Hoci bola vydatá a mala dieťa, v manželstve jej aj tak čosi chýbalo. A to napriek tomu, že predtým zvládla boj so zákernou chorobou a počas ťažkých dní ju manžel neopustil a pomáhal jej, ako najviac vedel.

„Jedného dňa som napísal náhodnej žene s cieľom podebatovať a skrátiť si dlhé zimné večery. Boli Vianoce a ja som ich chcel stráviť hoci takto na diaľku s niekým príjemným. Nečakal som, že debata naberie taký rýchly spád,“ spomína pre Dnes24.sk náš čitateľ, ktorý sa o skutočný príbeh s nami podelil. Keďže jeho pravé meno nezverejníme, ale máme ho v redakcii, pre potreby článku ho budeme volať Stano.

Ako zistil, išlo o debatu s vydatou ženou, ktorá mala jedno dieťa. Nerobilo mu to problém, ale nastavilo to určité hranice.

Príbeh ako z filmu

„Určite som od začiatku nemal cieľ ju zbaliť a niečo podnikať, veď mala záväzok a dieťa k tomu. Hranice sa však časom začali búrať, hoci som bol proti. Daniela si vyslovene želala, aby bola pokúšaná a nevadilo jej to, v manželstve totiž nebola šťastná. Často mi prízvukovala, že je vydatá, nie chorá,“ hovorí Stano.

Debaty sa tak každým dňom čoraz viac prehlbovali, až z toho vznikal romantický príbeh na pokračovanie ako z filmu.

„Veľmi dlho sme plánovali prvé stretnutie. Dohadovali sme sa na ňom asi celý mesiac. Všetko muselo byť v tajnosti a nesmel o tom nikto vedieť. Priznávam, že to čaro a prvé kontakty so staršou ženou ma čoraz viac začali priťahovať,“ spomína na minulosť Stano, ktorý dovtedy skúsenosť so ženou nemal.

Vopred to stopol

Hoci si ľudsky sadli, mali spoločné záujmy a videli sa na fotografiách, v jednom momente prišiel zlom. Stano sa nahneval, keď mu Daniela vyčítala nezáujem.

„Žiarlila na neexistujúce veci, poučovala ma a v tej chvíli mi došla trpezlivosť. Oznámil som jej, že nie je správne sa kontaktovať, dokonca ani si tykať. Napísal som jej dlhú správu, je o tom dôkaz, doteraz ju mám uloženú. Ona sa toho príbehu nechcela vzdať, hovorila, že je to ako keby sme si písali vlastnú knihu. Ja som však s ňou chcel prerušiť kontakt nadobro ešte pred stretnutím. No napokon ma lanárila a aj tak zlákala,“ opísal ťažšie momenty.

Stretnutie po udrobrení napokon prebehlo a konalo sa v prešovskom hoteli na Sabinovskej ulici.

Videla ho prvýkrát

„Stretli sme sa po dlhých prípravách aj tej hádke a bolo to pre mňa veľkolepé. Bol som veľmi nervózny už celé dni predtým. Dieťa si nechala postrážiť a išla so mnou do hotela. Bolo to vzrušujúce, ale aj zlé a nesprávne. Žiaľ, došlo k najhoršiemu a svojho manžela podviedla s mladíkom, ktorého naživo videla prvýkrát v živote,“ prezradil ďalej Stano.

Vonkoncom to nebola jednorázová záležitosť. Stano chodil za Danielou na sídlisko Sekčov takmer denne, spolu sa milovali v jej byte, kým dcéra bola v škole a manžel v práci. Stretávky v tajnosti boli rýchle, ale intenzívne.

„Už sa to nedalo zastaviť, obaja sme to chceli. Nie som na to hrdý, ja som to naozaj najprv nechcel, no tá túžba a neha so ženou mi veľmi chýbali, takže to išlo akoby samo. Najviac ma povzbudzovalo to, že ona sa chcela rozvádzať a nebola šťastná. Chcel som jej preto kúsok šťastia priniesť,“ vysvetlil Stano.

Po vyše mesiaci intenzívneho stretávania sa však Daniela rozhodla tajný vzťah ukončiť. To Stana bolestivo zasiahlo a nespamätal sa z toho dodnes.

O vzťahu vydal knihu

„Už bolo neskoro niečo zastaviť, ja som sa medzitým do nej zaľúbil a bolo mi s ňou skvele. Hoci som ju na to upozorňoval, že to nie je správne a zastavoval som to včas, ona ma lanárila aj tak a potom to stopla. Veľmi ma to zranilo a bolí dodnes. Bola sebecká a obviňovala z toho mňa. Celý ten príbeh bol magický a už sa nikdy nezopakoval. Tak ako vždy hovorila, písali sme si svoj príbeh, ktorý by bol aj na knihu. A ja som tú knihu o našom vzťahu aj skutočne vydal,“ povedal na margo netypického vzťahu Stano, ktorý nám fotografie knihy aj poskytol. Nikdy sa však nepredávala, cieľom len malo byť odovzdať jej jeden výtlačok. Úryvky z nej nájdete vo fotogalérii.

Zdravotné problémy

Stano začal mať veľké zdravotné problémy kvôli trápeniu, ktoré mu tento vzťah spôsobil.

„Veľmi som plakal na poslednom stretnutí, ona to chcela nechať kvôli dcére, aby o ňu neprišla, keby to prasklo. Nemyslela však na mňa, ja som v tom veku mal veľmi citlivú dušu. Psychicky som sa zrútil a dlhé roky som si potom nevedel nájsť vzťah. Veľa nocí som preplakal, mimoriadne som schudol a trápil sa. Ako sa hovorí, za všetkým treba hľadať ženu,“ dodal na záver Stano.

Ako priznal, zdravotné problémy sa mu odvtedy podpísali na jeho zovňajšku aj vo vnútri na duši. Keďže ju naozaj miloval, rozchod znášal veľmi ťažko. Musel začať brať antidepresíva a tie mu spôsobili aj iné komplikácie. Teraz sa snaží žiť život najlepšie, ako vie.

Nikdy sa už nestretli

Daniela sa podľa Stana neskôr s manželom rozviedla, ešte počas ich mileneckého vzťahu si našla ďalšieho milenca a porodila mu druhé dieťa.

„Tú našu knihu, ktorá vznikla som jej po rokoch predstavil. Vyjadrila sa, že som ju dojal. Snažila sa mi za ublíženie ospravedlňovať, ale nikdy to neurobila do očí a nikdy sa so mnou už nestretla. Nemala na to odvahu, radšej to zbabelo riešila cez internet. Kým som ju nepoznal, bol som zdravý človek,“ dodal na záver na margo nevšedného skutočného príbehu z Prešova.

Vo fotogalérii nájdete úryvky zo spomínanej knihy, ktorú Stano o svojom vzťahu spracoval.

