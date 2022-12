6 Galéria pixabay.com , pixabay.com Zdroj: pixabay.com Neviete, čo v zime na seba? 5 základných kúskov, ktoré sa priam zázračne KOMBINUJÚ Dámy, tieto základné kúsky vás počas zimy zachránia pred vyslovením známej vety: Nemám čo na seba! 11. december 2022 Monika Hanigovská Magazín

11. december 2022 Monika Hanigovská Magazín Neviete, čo v zime na seba? 5 základných kúskov, ktoré sa priam zázračne KOMBINUJÚ Dámy, tieto základné kúsky vás počas zimy zachránia pred vyslovením známej vety: Nemám čo na seba!

Vedeli ste, že vám stačí niekoľko základných kúskov oblečenia na to, aby ste si vyskladali outfit? Sú ľahko kombinovateľné, IN a nebudete v nich mrznúť.

1) Rolák – univerzálny vojak

Ak ho nemáte, mali by ste ho do svojho šatníka ihneď doplniť. Je nadčasový, skvelo sa kombinujete so sukňou, hodí sa k hrubšími legínam, rifliam či elegantným nohaviciam. No vôbec nič nepokazíte, ak si ho oblečiete aj k teplákom.

Roláčik by mal byť z príjemného materiálu a musí skvelo padnúť. Tento must have kúsok neodporúčame nosiť o číslo väčší alebo menší. Okrem čiernej a bielej klasiky stavte túto sezónu na červenú či čokoládovú farbu.

Vedeli ste, že vďaka priliehavému golieru krásne podčiarkne kratší účes, ako je napríklad bob?

2) Chelsea čižmy

Dámske chelsea čižmy boli minulú zimnú sezónu veľkým hitom. Inak tomu nebude ani tento rok. Prečo? Sú pohodlné a nadčasové. Chelsea čižmy výborne skombinujete s každým kúskom oblečenia – vyniknú aj vtedy, ak si k nim oblečiete teplejšie šaty. Trendy topánky s hrubšou platformou nájdete vo väčšom množstve modelov a farieb. Určite si vyberiete.

6 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk