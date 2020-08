29. august 2020 Eva Sládková Správy Zo Slovenska Oslavy SNP narušili výtržnosti. Prezidentka poďakovala hrdinom Povstania

Slovenské národné povstanie, ktoré vypuklo pre 76 rokmi, patrí k najvýznamnejším udalostiam slovenských dejín.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Oficiálny program osláv v Banskej Bystrici odštartoval o 11.00 prelet leteckej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Nasledoval pietny akt kladenia vencov.

Výtržnosti

Bohužiaľ, ani tento rok sa oslavy neobišli bez provokácií. Riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev ich vyzval, aby s tým prestali. „Poprosil by som, aby prestali s týmito neúctivými prejavmi, naozaj sa to nehodí. Nech si ich nechajú na svoje politické mítingy,“ uviedol Stanislav Mičev.

Na oslavách sa zúčastnila aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá sa prítomným preživším účastníkom poďakovala za to, čo urobili pre našu generáciu. „Vaša odvaha, všetkých účastníkov nám nastavuje zrkadlo. Dokázali by sme to, čo povstalecká generácia? Našli by sme v sebe odvahu postaviť sa na správnu stranu, aj keby sme riskovali vlastný život? Každý, kto si na to dokáže odpovedať úprimne, precíti to, pred čím ste vtedy stáli,“ uviedla prezidentka. Dodala, že na každom z nás záleží, na ktorú stranu sa v sporoch svojej doby postaví a či sa zasadí za hodnoty, ktoré Slovensku pomôžu, aby bolo slobodnou, nezávislou, demokratickou, humánnou a prosperujúcou krajinou.

„Udalosť, ktorú si dnes pripomíname, nám z hĺbky histórie odkazuje, že civilizačné hodnoty sa musia brániť ešte v predpolí skôr, ako sa objavia iba prvé náznaky ich ohrozenia, nie až na poslednej hradbe, ako sa to stalo v druhej svetovej vojne. Tento odkaz Povstania majme, prosím, na pamäti, lebo je to odkaz vykúpený krvou a obeťami. Prijmime preto svoju zodpovednosť za Slovensko a nesme ju tak statočne, ako to dokázala povstalecká generácia,“ uviedla hlava štátu.

Program

Počas celého dňa budú v areáli Pamätníka SNP pripravené viaceré sprievodné aktivity. Ako píše na svojom webe Múzeum SNP, záujemcovia môžu navštíviť partizánsku zemľanku s dobovým vojenským táborom.

„Pre verejnosť budú pripravené ukážky diaľkovo riadených modelov, či statická prezentácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Milovníkov živých tvorov zaujmú ukážky sokoliarov,“ lákajú na program organizátori.

Oslavy SNP ukončí v neskorých večerných hodinách komponovaný multimediálnym programom pod názvom Vlčia stráž 2, ktorý sa začne o 20.45

