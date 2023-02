Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Parkujeme všetci NESPRÁVNE? Zábery, podľa ktorých to tak môže byť! Je možné, že všetci, alebo presnejšie takmer všetci, zle využívame parkovacie miesta? Muž zverejnil zaujímavé video. 3. február 2023 Magazín Lifestyle

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Veľké množstvo áut trápi dnes už nielen naše hlavné mesto či krajské mestá, problém s parkovaním je takmer všade. Parkoviská na sídliskách aj pred obchodmi zväčša praskajú vo švíkoch.

Poškriabané autá sú tak na dennom poriadku. Dá sa tomu aspoň trochu predísť?

Zostal užasnutý

Muž v Amerike si prišiel vyzdvihnúť svoje nové auto do predajne General Motors. Čo ho zaujalo, bol spôsob parkovania ponúkaných áut touto spoločnosťou v areáli.

Každé auto bolo totiž odparkované na ľavej strane parkovacieho miesta, pričom kolesá boli na čiare. Výsledok? Dostatok priestoru na oboch stranách. A to by mohlo znamenať menej obitých dverí.

Milióny zhliadnutí

Američan publikoval svoje video na sociálnej sieti TikTok a za krátky čas získalo milióny videní. Názory komentujúcich sa však rôznia. Mnohí jeho nadšenie zdieľajú, no tiež viacerí to spochybňujú.

„Je to presne to isté, ako keby všetci zaparkovali presne v strede parkovacieho miesta. Priestor by bol rovnaký. Nie je dôvod niečo meniť,“ zareagoval jeden z komentujúcich a práve na túto skutočnosť upozorňujú aj ďalší užívatelia sociálnej siete, na ktorej boli zábery zverejnené.

Protistrana však argumentuje tým, že čiara je v tomto prípade použitá ako pomôcka a je oveľa jednoduchšie zastaviť na nej ako nájsť presný stred parkovacieho miesta.

„Skúste nájsť presný stred. Zoberte si meter a uvidíte, či sa vám to na prvý raz podarí,“ píše sa v jednom z týchto komentárov.

Pravdou je, že u nás nájdeme poväčšine oveľa užšie parkovacie miesta. A zároveň to, že väčšina považuje za to „najsprávnejšie“ odstavenie auta stred parkovacieho miesta alebo sa jednoducho trafiť medzi dve čiary, vďaka čomu sú priestory medzi autami naozaj všelijaké. Ak by to aj malo fungovať, museli by tak začať parkovať úplne všetci.

