Zdroj: Dnes24.sk , unsplash.com Píše vám sympatický milionár? Trend SUGAR DADDY dorazil na Slovensko, pozor na PODVOD! Podvodníci vyrukovali s chabými pokusmi, ako zarobiť na trende sugar daddy. Aj vás kontaktoval sympatický milionár? 15. júl 2023 Barbara Dallosová Magazín Ona

15. júl 2023 Barbara Dallosová Magazín Ona Píše vám sympatický milionár? Trend SUGAR DADDY dorazil na Slovensko, pozor na PODVOD! Podvodníci vyrukovali s chabými pokusmi, ako zarobiť na trende sugar daddy. Aj vás kontaktoval sympatický milionár?

Koncept zvaný sugar daddy je vo svete čoraz populárnejší a pomaly si razí cestu i na Slovensku. Ide o vzťah, ktorý je zároveň akýmsi biznis modelom.

Ako sugar daddy obvykle vystupuje starší a finančne zabezpečený muž, jeho sugar baby je zas mladšia žena. Častokrát omnoho mladšia a vždy veľmi atraktívna.

Trend je na vzostupe

Sugar daddy hľadá niekoho, s kým môže tráviť čas, kto ho bude reprezentovať a kto bude napĺňať jeho emocionálne, prípadne aj fyzické potreby. Sugar baby zas hľadá finančnú stabilitu, pomoc s výdavkami na vzdelanie, alebo si jednoducho chce užiť trochu luxusu.

Pri tejto téme sa nezriedka vynára otázka, či takýto vzťah zahŕňa aj sex. Môže a nemusí. Partneri si vždy stanovia jasné pravidlá. Mnoho dievčat, ktoré tento životný štýl preferuje, tvrdí, že so svojim „cukrovým ockom“ nespáva.

Aj dámy hľadajú zajačikov

Ako to ale naozaj je, vie len daná dvojica. Treba poznamenať, že hoci najčastejšie ide o staršieho muža a mladšiu ženu, môže to byť aj opačne. Solventné dámy takto môžu získať „zajačikov“ a pripomenúť si mladosť.

Pohľady spoločnosti na sugar vzťahy sa rôznia. Odporcovia ich prirovnávajú k prostitúcii, no majú aj svojich fanúšikov. Ich argumenty by sa dali prirovnať k slovenskej povedačke „aj vlk je sýty, aj ovca celá“. Tvrdia, že na oboch stranách vzťahu sú naplnené potreby a nikomu to neubližuje.

Chabé pokusy podvodníkov

A ako sa vlastne taký sugar daddy hľadá? Existuje viacero špeciálnych zoznamovacích aplikácií na tento účel. Tie majú bezpečnostné nastavenia a profily musia byť preverené. Teda nič pre podvodníkov. Tí sa preto presunuli na sociálne siete.

Obvykle využívajú automatizované správy, ktoré takzvané boty rozposielajú veľkému množstvu užívateľov. Napríklad do schránky na Instagrame vám môže pristáť takáto ponuka: „Ahoj kráska. Potrebuješ sugar daddyho, ktorý ti zaplatí 4 500 dolárov týždenne a postará sa o tvoje výdavky? Nevyžadujem nič sexuálne ani žiadne nahé fotky. Chcem len tvoju spoločnosť.“

Samozrejme, žiadny milionár na vás na Instagrame náhodne nenarazil.

Takéto správy majú všetky prvky podvodu. Hoci nevieme, ako by konverzácia pokračovala, je pravdepodobné, že po chvíli písania by falošný sugar daddy potreboval vaše bankové údaje, aby vám mohol poslať sľubované peniaze.

Ak vás správy od podobných profilov obťažujú, venujte pozornosť nastaveniam. Optimálne je nastaviť si účet na Instagrame ako súkromný, aby vám správy mohli posielať iba schválení sledovatelia. Ak sa k vám už ale takáto správa dostane, pokojne ju nahláste. Instagram skontroluje účet a podnikne príslušné kroky.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

3 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk