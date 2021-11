Zdroj: Facebook.com/dusan.pasek.1 POHREB Dušana Pašeka ml.: Kto všetko mu prišiel dať posledné zbohom? Posledná rozlúčka s bývalým hokejistom a generálnym manažérom Bratislava Capitals Dušanom Pašekom mladším († 36) sa konala v bratislavskom krematóriu. 16. november 2021 han Hokej

16. november 2021 han Hokej POHREB Dušana Pašeka ml.: Kto všetko mu prišiel dať posledné zbohom? Posledná rozlúčka s bývalým hokejistom a generálnym manažérom Bratislava Capitals Dušanom Pašekom mladším († 36) sa konala v bratislavskom krematóriu.

Syn bývalého legendárneho československého hokejistu Dušana Pašeka staršieho, si rovnako ako jeho otec siahol na život. Stalo sa tak piatok 5. novembra 2021 na bratislavskej Kolibe. Písali sme o tom v tomto ČLÁNKU.

Posledné zbohom s Dušanom Pašekom mladším sa konalo v bratislavskom krematóriu.

Čo sa stalo?

K smrti Dušana Pašeka prišlo iba dva dni po tom, ako v tom istom klube zomrel vo veku 24 rokov útočník Boris Sádecký. Ten predtým skolaboval na ľade rakúskeho Dornbirnu a bol vo vážnom stave. Podľa kriminalistov sa práve to podpísalo pod samovraždu. „Kriminalisti odhalili motív samovraždy Dušana Pašeka ml. v jeho domácom trezore. Pašek neuniesol ťarchu tragickej smrti hokejistu Borisa Sádeckého, ktorý hral v tomto klube,“ povedal to denníku Pravda pred pár dňami vysokopostavený zdroj z polície.

„Z obsahu listu vyplýva, že šéf klubu prevzal zodpovednosť za smrť hokejistu. Za vinníka jeho tragédie v mladom veku označil seba,“ dodal nemenovaný zdroj. Tragédia sa udiala len dva dni po tom, čo Sádecký prehral svoj boj o život v nemocnici.

Za čo sa cítil vinný?

Ako sa malo písať v liste na rozlúčku, Sádecký sa na začiatku ligovej sezóny necítil zdravotne optimálne. Išlo o problémy so srdcom, ktoré však nemali byť až také vážne. Hráč sa mal radiť s Pašekom, či má ísť na špeciálne vyšetrenia a byť radšej na pozorovaní. To by však pre bratislavský klub znamenalo, že by určitý čas nemohol hrať.

Pašek však mal povedať Sádeckému, aby hral. Lenže, Dušan Pašek mladší si nedal ani po rozhovore s hráčom preveriť jeho zdravotný stav.

Kto prišiel na pohreb do krematória v Bratislave? Dočítate sa to v ďalšej časti článku pod obrázkom.

Dali mu zbohom

Ako informuje portál sport24.sk, medzi prvými do Záhorskej Bystrici prišiel legendárny slovenský hokejový útočník Žigmund Pálffy. Práve s ním hrával v jednom tíme aj zosnulý „Ceco“. Bolo to v Skalici.

Medzi prvými dorazili aj hokejisti klubu Bratislava Capitals. Tomu šéfoval Dušan Pašek mladší a po jeho smrti sa vedenie rozhodlo, že nebude pokračovať v sezóne. Veľký veniec niesol kapitán mužstva Dávid Buc.

Kyticu ruží priniesol bývalý útočník Miro Lažo

Nechýbal ani legendárny Dárius Rusnák či tréner Ľubomír Pokovič.

Na pohreb prišiel aj šéf slovenského hokejového zväzu (SZĽH) Miroslav Šatan.

Nechýbal ani niekdajší prezident SZĽH Igor Nemeček a generálny manažér Slovana Maroš Krajči.

Prišiel aj Vladimír Paštinský, ktorý pred 23 rokmi našiel Dušana Pašeka st. s prestrelenou hlavou v hoteli Slovan.

Hymna aj Hero

Obrad sa začal o 12.30, keď sa spustili tóny hymny klubu Bratislava Capitals, po ktorej zaznela aj skladba od speváka Enriqueho Iglesiasa s názvom Hero. Na pohrebe sa zúčastnilo približne 300 ľudí, uvádza portál cas.sk.

Na záver ešte zaznela pesnička Wonderwall od skupiny Oasis.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Dnes24.sk