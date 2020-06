22. jún 2020 MAK Správy Zo Slovenska Pre Matoviča vybavená vec. Zodpovednosť za Krištúfkovú hodil na Kollára

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) zodpovednosť za mafiánsku minulosť Kollárovej poslankyne necháva na Sme rodina.

Zdroj: TASR

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) rešpektuje rozhodnutie poslankyne Národnej rady SR Petry Krištúfkovej (Sme rodina) vzdať sa postu splnomocnenkyne vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc, do ktorej bola vládou schválená len minulý týždeň.

V pondelok na tlačovej konferencii premiér uviedol, že rozhodnutie bolo čisto na nej.

Vybavené

„V nedeľu (21. 6.) v poobedňajších hodinách som sedel s pánom Borisom Kollárom (Sme rodina) aj pani Krištúfkovou. Rozhodla sa, ako sa rozhodla, ja to rešpektujem a pre mňa vybavené. Nechal som rozhodnutie na pani Krištúfkovú a Sme rodina,“ povedal Matovič s tým, že ak vznikajú nejaké otázky, majú byť smerované priamo na hnutie.

„Keď poviete niekomu, že nechávate na ňom, ako sa rozhodne, to znamená, že rešpektujete také aj také rozhodnutie, ale predtým si poviete aj vlastný názor. Tak by to v koalícii malo fungovať,“ povedal Matovič. Tiež uviedol, že za posledné dva, tri mesiace, keď odstúpili ľudia z nejakých pozícií, tak to urobili bez toho, aby sa snažil získavať „si nejaký kredit cez médiá na úkor koaličných partnerov“.

„Povedal som im medzi štyrmi očami, aký je môj názor, následne sa udialo iba to, že sme zobrali všetci na vedomie, že niekto niekde odstúpil. Myslím si, že tak by to malo fungovať v koalícii,“ priblížil premiér.

(Ne)mieša sa

Zodpovednosť za agendu rezortu práce podľa premiéra nesie minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). „Ja sa nebudem miešať do kompetencií ministra, ktorému chcem dôverovať,“ dodal Matovič.

Koaličná SaS na odstúpenie Krištúfkovej reagovala tým, že jej rozhodnutie rešpektuje.

Opozičná strana Smer-SD podotkla, že Krištúfková ukázala, ako politická kultúra v praxi vyzerá. Príklad by si z nej mali podľa slov strany brať aj predseda SaS Richard Sulík, predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Matovič, pretože o politickej kultúre vo vzťahu k stretnutiam s Marianom Kočnerom len rozprávajú.

Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini dodal, že jej odstúpenie vnímajú ako potvrdenie ich výhrad k nominácii na tento post. „Zároveň sme presvedčení, že vytvorenie postu splnomocnenca je zbytočné. Očakávame od Sme rodina hlavne presadzovanie sociálnych opatrení, ku ktorým sa prihlásili pred voľbami,“ doplnil.

Kollár stojí za ňou

Návrh na vytvorenie postu splnomocnenkyne predložil na vládu Krajniak. Úlohou Krištúfkovej mala byť najmä koordinácia plnenia úloh v oblasti podpory rodiny a sociálnej pomoci, ktoré pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, mimovládne neziskové organizácie, ako aj iné subjekty vyplývajú z právnych predpisov a rozhodnutí vlády.

„Funkcia splnomocnenca mi nestojí za to, aby cez moju osobu útočili na vládu, útočili na ministra, na naše hnutie a už vôbec nie na moje deti,“ uviedla na nedeľňajšej tlačovej konferencii v reakcii na medializované informácie, že v roku 2009 strávila dovolenku na jachte Mariana Kočnera s jeho exmanželkou.

Naďalej chce robiť svoju prácu. Počet preferenčných hlasov, ktoré získala vo voľbách, považuje za dostatočný dôvod, aby v pomoci ľuďom pokračovala. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár zdôraznil, že za ňou stojí.

Kontroverzná minulosť

Poslankyňa Krištúfková má za sebou kontroverznú minulosť. Maturitu dokončila až po skončení materskej dovolenky a len prednedávnom sa jej podarilo dokončiť bakalára. Nie však na klasickej univerzite, ale na už zaniknutej súkromnej škole Ivana Kmotríka v Skalici, ktorej kvalita a povesť vzbudzovali pochybnosti.

Na jej prepojenie na organizovaný zločin upozornili, paradoxne, ešte za minulej vlády poslanci za SNS. Krištúfková sa totiž angažovala v Osobitnom kontrolnom výbore NR SR na kontrolu Vojenského spravodajstva. Národniari ju odtiaľ vypoklonkovali práve pre kontroverznú minulosť s mafiánmi.

„Sú to veci mediálne známe. Boli medializované pred parlamentnými voľbami i po nich. V mojom prípade nejde o nič nové, u nich však ide o nové kauzy. Ja som nikdy nič netajila,“ vysvetľovala vtedy Krištúfková a oborila sa na SNS, na ktorú sa valil jeden škandál za druhým.

V jej ľúbostnom živote sa prestriedali najdesivejší mafiáni z 90-tých rokov ako Róbert Dinič, Peter Havaši či Juraj Ondrejčák. Na svedomí mali nielen výpalníctvo, ale aj znásilňovanie detí, či ukrutné vraždy. Dinič a Havaši boli zavraždení, Ondrejčák si odpykáva trest vo väzení v Ilave. Preto si Petra Krištúfková vyslúžila prezývku „Čierna vdova“.

S Diničom má dcéru Vanessu. S Borisom Kollárom, jej straníckym šéfom a predsedom parlamentu, má dcéru Ester.

