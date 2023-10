10 Galéria Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj Rana pre piešťanské letisko: Pravidelné lety do Tel Avivu sú ZRUŠENÉ Spojenie, ktoré malo fungovať do polovice novembra 2023 a pokračovať vo februári 2024, je nateraz prerušené. Dôvodom je situácia v Izraeli. 17. október 2023 Lucia Lauková Zo Slovenska

Mimoriadna bezpečnostná situácia nedovoľuje uskutočniť plánované lety medzi Tel Avivom a Piešťanmi. Spojenie, ktoré malo fungovať do polovice novembra 2023 a pokračovať vo februári 2024, je nateraz prerušené. Informoval o tom Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý je majoritným akcionárom piešťanského letiska.

Prvý let bol zrušený ešte 11. októbra. Pre cestujúcich, ktorý sa mali vrátiť na Slovensko, vyslali vládny špeciál. „Vďaka koordinácii s Riaditeľstvom krízového manažmentu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectvom SR v Tel Avive pomohli repatriačné lety slovenským pútnikom, ktorí sa v čase vypuknutia konfliktu nachádzali v Izraeli, ale aj kúpeľným hosťom z tejto blízkovýchodnej krajiny, ktorí sa liečili v piešťanských kúpeľoch,“ uvádza TTSK.

Návrat Slovákov

„Slováci, ktorí boli počas nebezpečného konfliktu v Izraeli sú už doma na Slovenku, a rovnako sa do svojej krajiny vrátili aj turisti z Izraela, ktorí tu trávili dovolenku. Naša koordinácia s Riaditeľstvom krízového manažmentu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Veľvyslanectvom SR v Tel Avive a ďalších zainteresovaných bola účinná. V tejto chvíli musíme reagovať na celosvetovú situácia, a preto sme sa s naším izraelským partnerom dohodli na prerušení pravidelného leteckého spojenia, ktoré bolo naplánované do polovice novembra. Priame letecké spojenie Tel Aviv – Piešťany – Tel Aviv sme tento rok úspešne naštartovali, no aktuálne je pre nás prioritou bezpečnosť,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Letecká linka Tel Aviv – Piešťany – Tel Aviv bola spustená 10. mája 2023. Lietalo sa každú stredu.

Prerušenie spojenia

„Na základe záujmu našich izraelských partnerov sme v uplynulých týždňoch začali pripravovať pokračovanie tohto leteckého spojenia od februára 2024. Tento zámer sa však bude môcť stať realitou až po zlepšení bezpečnostnej situácie. Všetky lety medzi Tel Avivom a Piešťanmi plánované do 15. novembra sú zrušené, ale veríme, že to neohrozí budúcoročnú sezónu,“ uviedla Agáta Mikulová, riaditeľka KOCR Trnavský kraj.

Dodala, že uplynulá sezóna ukázala, že medzi izraelskými dovolenkármi je o Slovensko záujem. „Vnímajú nás ako bezpečnú a pohostinnú krajinu, ktorej nespornou výhodou je aj malé medzinárodné letisko priamo v obľúbenej destinácii. Na tom chceme aj v budúcnosti stavať. Práve dopyt po službách v oblasti cestovného ruchu zo strany zahraničných návštevníkov prispieva k tomu, aby sa čoraz viac zlepšovali. V pláne je aj nadviazanie užšej spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami a univerzitami,” uzavrela Mikulová.

