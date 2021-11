Zdroj: TASR/Michal Svítok

Singapur neuhradí NEZAOČKOVANÝM liečbu: DRSNÉ, ale potrebné aj inde, chváli náš župan

Singapurská vláda zmenila systém preplácania zdravotnej starostlivosti pacientom s COVID-19. Jeden zo slovenských županov to chváli a naznačuje, že by to bolo potrebné aj inde.