9. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska ŠKANDÁL! Zdravotná sestra OHROZILA životy pacientov: Jedna žena mala skončiť v KÓME Zdravotná sestra z trenčianskej nemocnice mala ohroziť životy pacientov. Tri ženy mali skončiť na ARO, jedna dokonca v kóme.

Zdravotná sestra z oddelenia anestéziológie v Trenčíne mala ohroziť životy pacientov. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

Sestra si mala údajne odkladať opiáty a pacientom podávať nespotrebované časti z iných ampuliek!

Vážne následky

„Fakultná nemocnica Trenčín podala oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich k tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu,“ prezradila pre server hovorkyňa nemocnice Martina Holecová.

Takéto zaobchádzanie malo mať vážne následky. „Podľa našich informácii mali tri ženy po podaní použitých opiátov skončiť na ARE. Jedna z nich je v kóme,“ uviedol portál.

Opiáty našli v skrinke

Problém si v nemocnici prvýkrát všimli v decembri. Časť ukradnutých ampuliek s opiátmi mali objaviť v osobnej skrinke zdravotnej sestry. Nemocnica s ňou už ukončila pracovný pomer. Tvnoviny.sk informovali, že ženu vraj mali pre podobný čin v minulosti vyhodiť aj z nemocnice v Ilave.

„Hneď sa to musí použiť. Nesmie sa to prenášať, otvorené už vôbec nie. Ani by sa to nemalo prenášať od pacienta k pacientovi. Na jedného pacienta jednu ampulku,“ varoval pred neodborným zaobchádzaním s anestetikom používaným pred celkovým uspatím pacienta pred operáciou skúsený anestéziológ Jakub Hložník.

Trestné stíhanie

Vážny prípad už rieši aj polícia. „Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov ich držanie a obchodovania s nimi,“ povedala serveru trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová. Koľko ampuliek u zdravotnej sestry našli, polícia neprezradila.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk