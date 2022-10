13 Galéria Zdroj: Dnes24.sk KRUTÝ osud zaľúbených študentov: LÁSKU Mareka a Brone ZABILA šialená jazda vodiča! V nedeľu popoludní Marek ešte sedel na lavičke futbalového tímu FK Vysoké Tatry ako náhradný brankár a potom cestoval do Bratislavy kvôli škole. Napokon do nej viac nenastúpi... 4. október 2022 Ľubomír Hudačko Zo Slovenska

Zápas FK Vysoké Tatry proti OTJ Jamník v nedeľu 2. októbra popoludní bol posledným pre náhradného brankára Mareka, ktorý po ňom cestoval kvôli škole do hlavného mesta.

Ako jeden z mnohých v nedeľu v noci čakal na zastávke MHD na Zochovej, kde sa však, žiaľ, stal obeťou šialenej jazdy opitého vodiča Dušana.

Obeťou aj priateľka

Marek mal len 20 rokov a nastúpiť mal do 2. ročníka Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v odbore Učiteľstvo telesnej východy a histórie.

Napokon sa tak nestane, za mladíkom z obce Ždiar v Popradskom okrese smúti celá Univerzita Komenského.

Obeťou bola aj jeho priateľka Broňa, taktiež študentka FTVŠ UK a členka gymnastického klubu z Popradu. Mala 21 rokov a bola trénerkou, gymnastickou rozhodkyňou, pripravenou rozvíjať športovú gymnastiku v Poprade.

Nedávna maturita

„Ak mladý človek, absolventka školy, ktorej ste len nedávno pripínali maturitnú stužku a držali prsty, aby sa jej ďalej darilo v štúdiu vo vysnívanej škole, príde nezmyselne o život na zastávke autobusu, nemôžete nevyroniť slzu. Sú chvíle, kedy nevieme nájsť slová,“ smúti za Broňou na sociálnej sieti aj Stredná odborná škola pedagogická v Levoči, ktorej je absolventkou.

Kondolencie a silné odkazy sú plné dojímavých príspevkov aj na ďalších profiloch jej priateľov či spolužiakov.

„Nikdy nestretnem takú pozitívnu a stále usmievavú osobu ako si ty.. tvoje najmilšie oči budú stále v mojom srdci. A tak ako si mi hovorila ty “stále budeš moja love of my life” Zaspievaj si aj za mňa s Freddiem,“ znie odkaz do neba od Mišky.

Zdroj: Dnes24.sk