Smútok v umeleckej sfére: Do neba odišla divadelná herečka, ktorá prežila holokaust

Vo veku 95 rokov zomrela v noci na štvrtok divadelná herečka Dalma Špitzerová, ktorá prežila holokaust a zapojila sa do protinacistického odboja.

Dalma Špitzerová sa narodila v roku 1925 do židovskej rodiny. Keď sa v roku 1942 začali transporty do pracovných a koncentračných táborov, jej otec ju spolu s jej sestrami poslal do Maďarska. Neskôr sa dostala do internačného tábora v Užhorode a následne do zberného tábora v Novákoch. V tábore hrávala nielen divadlo, ale zapojila sa aj do podzemného hnutia.

Ťažký život

Po vypuknutí Slovenského národného povstania utiekla do Banskej Bystrice, kde sa pripojila k povstalcom. Po vojne sa stala divadelnou herečkou, neskôr pracovala ako asistentka réžie. Po Nežnej revolúcii vyučovala súkromne herectvo.

V roku 2016 jej vtedajší prezident SR Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd. V roku 2019 dostala od občianskeho združenia Post Bellum Cenu Pamäti národa.

Aj vnuk smúti

O smrti svojej starej mamy informoval známy komik Michael Szatmary. „Najprv som myslel, že to oznámim svetu až po nedeli ale vraj sa to patrí a treba. Dnes v noci v spánku vo vlastnej posteli zomrela najlepšia stará mama na svete Dalma Špitzerová,“ uviedol Szatmary na Facebooku. „Jej príbeh poznáte mnohí. Prežila holokaust aj komunistov. Jej optimizmus, šarm a vôľa žiť boli nákazlivejšie ako vírus. Mala neuveriteľnú moc okolo seba šíriť radosť a dobro,“ dodal.

„Pred pár dňami asi vekom alebo ťarchou stoviek kníh spadla u Dalmy v spálni knižnica plná dedových kníh. Možno ju už dedo Ďuro volal, že už je čas, lebo sa tam niekde nudí a nemá koho komandovať. Neviem. Viem ale, že mne aj mame bude strašne, strašne chýbať,“ uzavrel komik.

Pohreb bude v nedeľu (24. 1.) na ortodoxnom cintoríne v Bratislave.

