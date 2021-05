Zdroj: Facebook.com/igor.matovic.7 SVET O SLOVENSKU: Sme odstrašujúci príklad, ako štát doplatil na hru so Sputnikom V Pri ruskej vakcíne je jedna vec úplne istá - jej dodávky spôsobujú krajine silne toxické vedľajšie účinky, píše prestížny portál The New York Times. 3. máj 2021 MI Svet o Slovensku

3. máj 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Sme odstrašujúci príklad, ako štát doplatil na hru so Sputnikom V Pri ruskej vakcíne je jedna vec úplne istá - jej dodávky spôsobujú krajine silne toxické vedľajšie účinky, píše prestížny portál The New York Times.

Slovensko je opäť v centre záujmu zahraničných médií a opäť sa o to postaral osobný projekt Igora Matoviča. Tentokrát to nie je celoplošné testovanie, ale nákup neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V.

Podľa amerického portálu The New York Times je Slovensko najlepším príkladom, ako ruská vakcínová diplomacia rozdeľuje európske politické kruhy a má negatívne vedľajšie účinky pre danú krajinu.

Pre Rusov sme výhra

Sputnik V je jediná vakcína, s ktorou sa spája výraz „hybridná vojna.“ Takto sa vyjadril slovenský šéf diplomacie Ivan Korčok aj líder OĽaNO Igor Matovič, hoci podľa neho sú to iní aktéri, ktorí v tejto súvislosti vedú vojnu.

S takýmto názorom je minister financií mimo konšpiračných a antisystémových kruhov pomerne osamotený. Aj The New York Times uvádza, že hlavný aktér v tejto vojne je Rusko.

„Je stále neisté, či je Sputnik V prelomový medicínsky úspech, ako to vyhlásil Vladimír Putin. Ale táto vakcína už dokázala svoju mimoriadnu účinnosť v šírení rozporov a hádok v Európe,“ píše portál.

Viaceré krajiny EÚ koketujú s možnosťou objednať si od Rusov dodávky Sputnika V. Tieto zámery však všade narážajú aj na domáci odpor a zatiaľ vždy zvíťazil názor, že obchod s Rusmi bude podmienený riadnou registráciou v Európskej liekovej agentúre. K reálnemu dovozu očkovacej látky z Moskvy sa zatiaľ odhodlalo len Maďarsko a Slovensko. Pre Moskvu je to tromf.

„Dovoz vakcín na Slovensko malo pre Rusko veľké výhody. Je to síce malý trh, ale pre ruský zámer preniknúť do Európskej únie je symbolicky významný,“ vysvetľuje The New York Times.

Naivný Matovič

Portál približuje, že súčasný slovenský minister financií chcel pomocou Sputnika V zvrátiť zúfalý vývoj pandémie na Slovensku a zachraňovať životy. Lenže ani po dvoch mesiacoch sa vakcínami neočkuje a celý projekt sa mu tvrdo vypomstil.

„Po dovoze Sputnika V na Slovensko nastalo obrovské rozhorčenie. Matovič musel odstúpiť v snahe udržať koalíciu a vymeniť post premiéra za funkciu ministra financií, čo bola ponižujúca degradácia,“ píše The New York Times.

Cituje slová politického analytika Pavla Baboša, podľa ktorého mohol mať I. Matovič dobré úmysly, ale „bol veľmi naivný a chytil sa do pasce ruskej propagandy.“ Krajiny, ktoré majú s ruskou agresiou najbolestivejšie skúsenosti, vidia Moskve do kariet.

Je to najmä Poľsko, ktoré vyhlásilo, že Sputnik V nebude v žiadnom prípade nakupovať, alebo aj Litva, kde premiérka Ingrida Simonyte označila ruskú vakcínu za zbraň v štýle „rozdeľuj a panuj.“

„Slovensko je najlepší príklad toho, že ruská vakcínová diplomacia má vedľajšie účinky, ktoré môžu byť veľmi toxické,“ uvádza portál.

Pripomína, že aj správa Európskej únie z minulého týždňa uvádza, že cieľom ruskej propagácie Sputnika V v zahraničí je podkopávanie dôvery voči európskym liekovým regulátorom a vytváranie nových deliacich čiar. Príklad Slovenska to dokonale potvrdzuje.

