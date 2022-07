Zdroj: Polícia SR - Košický kraj Tragická nehoda na Soroške: Vinník po zrážke z miesta UŠIEL Na horskom priechode Soroška sa zrazili dve autá. 55-ročný vodič zraneniam, ktoré pri dopravnej nehode utrpel, na mieste podľahol. 10. júl 2022 Krimi Zo Slovenska

V sobotu vyhasol na Soroške život 55-ročného muža z okresu Trebišov. Druhý šofér, ktorý do protiidúceho vozidla narazil, z miesta nehody ušiel. Na sociálnej sieti o tom informuje krajská polícia v Košiciach.

„Doposiaľ nestotožnený vodič viedol včera (9. júla, pozn. redakcie) popoludní motorové vozidlo značky Citroen po ceste v smere od Košíc do Rožňavy, pričom v tiahlej ľavotočivej zákrute na horskom priechode Soroška z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde pravou prednou časťou vozidla narazil do ľavej prednej časti protiidúceho osobného motorového vozidla značky Ford, ktoré premávalo od Rožňavy do Košíc. Po zrážke zišiel Ford z cesty, kde vozidlo ostalo stáť,“ uvádza polícia.

Vo Forde sa viezli štyri osoby. 55-ročný vodič z okresu Trebišov, zraneniam, ktoré pri dopravnej nehode utrpel, na mieste podľahol.

Dvaja spolujazdci sa pri zrážke zranili ťažko a jedna osoba utrpela ľahké zranenia.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Rožňave začal v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou trestné stíhanie za trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví.

