Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Na ktoré znamenia sa usmeje ŠŤASTIE? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 20. do 26. novembra? 19. november 2023 Magazín

Baran

V priebehu pondelka až stredy urobte maximum pre vaše pracovné aktivity. Máte príležitosť a šancu získať po každej stránke. Štvrtok a piatok vám dajú možnosť poľaviť v nasadení a tak si vychutnať úspech. V súkromí budete počas stredy prežívať vášnivé chvíle v spoločnosti vašich partnerov. Budú plne lásky a citov, ale už v piatok sa nevyhnete konfrontáciám medzi vami, a tie nebudú vôbec príjemné. Celé to bude o tom, že ste tvrdohlavý a nechcete si nechať veci vysvetliť.

Býk

Máte pred sebou pracovne naozaj úspešný týždeň. Na čo siahnete, meníte na zlato a peniaze. Máte šancu postúpiť na kariérnom rebríčku, alebo budete mať ponuky na zmenu zamestnania za výhodnejších podmienok ako máte doteraz. Počas utorka si budete môcť naplniť vaše túžby v oblasti citov a lásky. V piatok si dávajte pozor na nezhody medzi vami a partnermi, pretože by to boli ťahanice o ničom. Nadchádzajúci víkend vám prináša pohodu, pokoj a harmóniu.

Blíženci

V tieto dni nebudete mať problém zvládať vaše úlohy, ale iba s veľkým sebazaprením sa pustíte do ich riešení, pretože sa necítite vnútorne v pohode, neviete sa pre nič nadchnúť, neviete zabojovať o vaše miesto na slnku. Mali by ste s tým niečo robiť. Našťastie v oblasti lásky a citov máte plnú podporu hviezd po celý týždeň. Vy, čo nemáte partnera a túžite tento stav zmeniť, máte to mať. Stretnete niekoho, s kým si začnete napĺňať vaše predstavy.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk