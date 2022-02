Zdroj: TASR/Martin Baumann Úprimná Vlhová: Nekončím len pre zranenie, som PRÁZDNA! Chcem ísť domov a urobiť si RESET Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nenastúpi na alpskú kombináciu a na ZOH v Pekingu už nebude súťažiť. Čerstvú olympijskú víťazku v slalome trápi zápal členkovej šľachy. 13. február 2022 han Šport

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Vlhová mala alpskou kombináciou (17. februára) zavŕšiť svoje olympijské účinkovanie. Jej tréner Mauro Pini vysvetlil rozhodnutie skončiť tým, že má pretrvávajúce bolesti zapálenej členkovej šľachy ľavej nohy. Pre tento problém vynechala piatkový super-G a nenastúpila ani na sobotňajší prvý tréning zjazdu.

Slová trénera

„Petra sa rozhodla neštartovať v kombinácii v dôsledku zhoršenia zápalu členkovej šľachy. Tento zápal ovplyvňoval jej prípravu už v predchádzajúcich týždňoch. Petra nechcela, aby sa táto situácia na olympiáde ešte zhoršila, pretože do konca sezóny máme pred sebou ešte dôležité ciele. Vráti sa na Slovensko, kde absolvuje liečbu. Plánuje stráviť niekoľko dní doma, aby sa o olympijské emócie podelila so svojimi blízkymi a aby získala energiu, potrebnú na náročný záver seriálu Svetového pohára,“ uviedol Pini v tlačovej správe SOŠV.

Vlhovej tréner dodal, že zápal trápi Petru už od novembra. V Jen-čchingu sa jej po slalome zhoršil. Keď skúsila deň po olympijskom víťazstve trénovať, bolesť bola príliš silná. Preto sa Petra a jej tím v nedeľu ráno definitívne rozhodli, že na ZOH už jazdiť nebude, informuje SOŠV.

Pravý dôvod

Vlhová v rozhovore pre RTVS zdôraznila, že boj o olympijské zlato v slalome bol pre ňu fyzicky i mentálne vyčerpávajúci. Po návrate z olympiády sa chce čo najlepšie pripraviť na ďalšie preteky Svetového pohára a zabojovať o obhajobu veľkého glóbusu.

„Určite to nebolo ľahké rozhodnutie. Trápi ma zranenie, ale nie je zasa také rozsiahle, aby ma limitovalo nastúpiť v kombinácii. Dlho som o tom premýšľala. Celý život som chcela získať olympijské zlato v slalome, mentálne aj fyzicky ma to vyčerpalo. Som prázdna, všetko som dala do toho slalomu. Cítim, že by som v kombinácii nebola stopercentná, mohla by som sa zraniť. Po olympiáde má ešte čaká dosť pretekov a mám šancu vyhrať veľký glóbus. Rozhodnutie neštartovať v kombinácii som spravila po konzultácii s Maurom a všetci v tíme ma podporili. Chcem ísť domov, urobiť si reset a byť na 120 percent pripravená na boj o veľký glóbus,“ uviedla pre RTVS držiteľka siedmich medailí z vrcholných podujatí.

Z pôvodne plánovaných štyroch disciplín tak Vlhová štartovala len v dvoch. V obráku obsadila 14. miesto a v dramatickom slalome zvíťazila. Teraz sa začnú riešiť záležitosti okolo jej návratu na Slovensko.

Boj o glóbus

V seriáli SP už v predstihu získala malý glóbus za celkové víťazstvo v klasifikácii slalomu a stále má reálnu šancu úspešne zabojovať aj o obhajobu veľkého glóbusu z vlaňajšej sezóny. V celkovej klasifikácii je s 1009 bodmi priebežne druhá, pričom na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú (1026) stráca len 17 bodov. Tretia Talianka Sofia Goggiová má na Slovenku už 240-bodový odstup (769).

