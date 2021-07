Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Vedci varujú: Koronavírus vyčíňal už pred 20-tisíc rokmi a nemohli sa ho dlho ZBAVIŤ! Prevratný objav! S ním prišli odborníci na biológiu, keď zverejnili správu o tom, že pandémia koronavírusu sužovala východnú Áziu už pred niekoľkými storočiami. 8. júl 2021 han Magazín

Minulý týždeň s touto teóriou prišli vedci z odborného časopisu Current Biology, o čom informoval aj český spravodajský web novinky.cz. Podľa štúdií sa vtedy nákaza epidémie rozmáhala na danom území niekoľko rokov.

Podľa zistení sa táto praveká pandémia preniesla do genetickej výbavy miestnej populácie. Tieto zistenia netreba brať na ľahkú váhu, pretože si z toho môžeme v súčasnosti zobrať ponaučenie, aby sme boj s vírusom COVID-19 zvládli.

Je to globálne

Kým pred 20-tisíc rokmi „vystrájala“ epidémia len na malom území planéty, momentálna pandémia koronavírusu zasiahla celý svet. To je hlavný rozdiel oproti tomu, čo sa dialo v praveku. „Moderný ľudský génom obsahuje evolučné informácie siahajúce desiatky tisíc rokov do minulosti,“ upozornil Kirill Alexandrov z Queensland University of Technology.

Vedci pritom použili dáta z projektu 1000 Genomes Project, inak najväčšieho verejného katalógu základných ľudských genetických zmien. Zamerali sa na zmeny v ľudských génoch, ktoré kódujú proteíny interagujúce sa SARS-CoV-2.

„Bolo to vzrušujúce. Ako keby som čítala v starej kronike, všetko do seba fantasticky zapadalo,“ doplnila Joan Grahamová, členka tímu z Kalifornskej univerzity.

Čo nás má znervózňovať?

„Špecialisti použili evolučnú počítačovú analýzu na súbor ľudských genomických dát a získali dôkaz, že predkovia východných Aziatov prekonali epidémiu ochorenia vyvolanú koronavírusom podobný COVID-19,“ dodal Alexandrov. „Čo by nás malo znepokojovať je, že to, čo sa deje teraz, môže trvať aj niekoľko generácii,“ povedal hlavný autor štúdií a biológ David Enard.

Adaptácia prehistorických vírusových ochorení u konkrétnych populáciách nemusia nutne znamenať lepšiu pripravenosť na budúce nákazy. „Súčasné dôkazy poukazujú na až vysoký vplyv rôznych faktorov v prípade koronavírusovej choroby covid-19,“ uvádza táto štúdia.

Tri epidémie

Za posledných 20 rokov sa na svete vyskytli tri veľké epidémie koronavírusu. SARS-CoV, ktorý spôsobuje ochorenie SARS, MERS-CoV vyvolávajúce chorobu MERS a SARS-CoV-2, ktoré vedie k ochoreniu COVID-19. Za posledný rok a pol si posledný z vírusov vyžiadal takmer 4-milióny mŕtvych po celom svete.

