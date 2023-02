8 Galéria Zdroj: archív Volajú sa Šariš, Myšlienka či Krása: TAKÚTO raritu inde na Slovensku nenájdeme! FOTO Bytovky na sídliskách v Poprade sú jedinečné. Majú názvy, ktoré spolu nijako nesúvisia a nie je ľahké ani dohľadať, ako takýto nápad vlastne vznikol. 27. február 2023 Ľubomír Hudačko Správy

Iné mesto na Slovensku niečo podobné nemá. V Poprade sa až na pár výnimiek nachádzajú bytovky s vlastným jedinečným pomenovaním.

Je preto úplne normálne, ak taxikár dostane zadanie, že má cestujúceho priviezť napríklad na Myšlienku.

Chcú ísť na Liptov

„Je to pre nás taxikárov samozrejmosť. Neviem si to vysvetliť, ale som už na to zvyknutý. Niekto chce ísť na Liptov či Novohrad, ale ja viem, že to nie sú desiatky či stovky kilometrov, iba neďaleko k bytovke s takýmto názvom. Nepátral som, odkiaľ sa to vzalo, no je to milá zaujímavosť. Viem aj to, kde sa nachádza Astra, Šariš alebo Spev. Skrátka, pod Tatrami vyčnievame aj takouto kuriozitou,“ povedal pre Dnes24.sk taxikár Miroslav.

Zvyknutí sú na to aj poštári a ani návštevy nemajú veľa starostí sa vďaka týmto názvom orientovať. Pre miestnych je to bežné a vravia, že sa vďaka tomu nemôžu stratiť.

Názvy bytoviek sú udelené aj podľa chemických prvkov, riek či ľudských vlastností. Prísť teda môžete aj k bytovkám ako Šípka, Bystrica, Odhodlanie, Krása či Myšlienka.

Nedostupné podrobnosti

Ako sme zistili, prvé názvy boli určené ešte počas socializmu po štarte masívnej výstavby bytov. „V archívnych dokumentoch sa nám však zatiaľ nepodarilo nájsť presne, kto a kedy vymyslel tieto názvy,“ prezradila Zuzana Kollárová, vedúca štátneho archívu v Poprade.

Jedným z vysvetlením môže byť analógia s Vysokými Tatrami, kde každá vila mala svoje pomenovanie. V každom prípade, sídliská týmto stratili akékoľvek prvky anonymity. Pomôcka, ktorú inde na Slovensku nenájdeme je tak jedinečnou kuriozitou.

