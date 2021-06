20 Galéria Zdroj: TASR/Roman Hanc Vychutnajte si jahody po zbere NAJDLHŠIE: Tu sú 4 tipy, ako to docieliť! Ako udržať sladké plody po zbere čo najčerstvejšie? S nami si ich vychutnáte najdlhšie! 19. jún 2021 Monika Hanigovská Magazín

Milovníci jahôd si v tomto období konečne prišli na svoje! Slovákov láka voňavé a chutné ovocie najmä na jahodových plantážach, trhoviskách i v nákupných strediskách. Tí šťastnejší sa tešia z domácej úrody.

Tak či onak, poriadnu jahodovú nádielku si chceme vychutnať najdlhšie. Viete, ako toto sladké ovocie skladovať v chladničke najlepšie?

Kontrola

Pred skladovaním by sa mali nazbierané jahody poriadne skontrolovať. Odstráňte hnilé jahody, no pozor aj na tie, ktoré sa pri zbere otĺkli! Takéto ovocie ihneď skonzumujte. V chladničke sa môže rýchlo skaziť a uchytiť i na bezchybných kúskoch.

Náš tip: Už pri zbere myslite na čerstvosť a trhajte jahody len so zelenými stonkami. Jahody tak ostanú dlhšie čerstvé. Stonky odstráňte až pred uskladnením.

Správne miesto

Že ich môžete hocikde v chladničke položiť? Chyba! Výber miesta je taktiež dôležitý. Jahody v správnej kondícii udrží tma, sucho a chlad. Ak je to možné, uložte jahody do spodnej priehradky na zeleninu. Takto uložené jahody si vychutnáte oveľa dlhšie.

Kúzlite s octom

Vyskúšajte jednouchý a účinný trik. Ocot je veľkým bojovníkom proti plesni. No dokáže predlžiť aj životnosť jahôd. Do misky nalejte približne tretinu octu a dve tretiny vody. Ovocie ponorte do octového kúpeľa a nechajte pôsobiť niekoľko minút. Potom ovocie opatrne vyberte, opláchnite a dobre poutierajte.

Vrstvite

Vrstvenie dokáže príjemne prekvapiť. O čo ide? Po kontrole jahôd (prípadne použití octového kúpeľa) ich uložte medzi obyčajné papierové vreckovky alebo papierové kuchynské utierky.

Tento trik si zamilovala i naša redakcia. Jahody uložíme do nádoby tak, že medzi každú radu jahôd vložíme vopred natrhané kuchynské utierky. Papier v tomto prípade poslúži ako dobrý „nasávač“ vlhkosti, jahody zároveň chráni pred hnilobou.

