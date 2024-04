30. apríl 2024 ELA Magazín Cestovanie Z Bratislavy na horúce kubánske pláže či do Mexika: Letisko spúšťa nové lety! Aj keď je zima ďaleko, niektoré krajiny sú navštevované celoročne alebo práve počas našej zimy. Skvelá správa je, že už teraz si môžete naplánovať exotickú dovolenku priamo zo Slovenska!

Slováci sa môžu tešiť na novú exotickú destináciu pri mori aj túto zimu. Priame charterové lety z Bratislavy do známeho mexického letoviska Cancún budú pristávať pri Karibskom mori na Yucatánskom polostrove.

Okrem toho sa bude z Bratislavy naďalej lietať aj na Kubu, Dominikánskej republiky a Vietnamu bez zastávky v Prahe.

Tieto lety organizujú Kartago Tours a Fischer z cestovnej kancelárie Der Touristik každý týždeň v spolupráci so španielskou leteckou spoločnosťou World2Fly.

Z Bratislavy do Mexika

Zmení sa aj lietadlo **na tejto linke. Airbus A350 nahradí menší stroj s označením A330.

„Má 285 miest, A350 má 430 miest. Som presvedčený, že to lietadlo naplníme,“ vyhlásil Marcel Siekel, obchodný riaditeľ spoločnosti DER Touristik SK.

Okrem Dominikánskej republiky, konkrétne destinácie Punta Cana, ostáva v ponuke aj vietnamský Phu Quoc.

Pribudnú však dve nové letoviská – a to kubánsky Holguin a úplnou novinkou bude mexický Cancún, ktorý je obľúbeným miestom Slovákov. „Prvýkrát sa tak cestujúci dostanú priamo z Bratislavy do Mexika vďaka pravidelným charterovým letom. Dokonca vo vyššom komforte vďaka možnosti vybrať si aj biznis triedu,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.

„Je to na základe podnetov klientov, pretože Karibik je u Slovákov mimoriadne obľúbený. Vidím aj to, čo nám Slováci písali, ktoré destinácie by chceli navštíviť. Tam bola jasná jednotka práve Mexiko,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Der Touristik SK Marcel Siekel, informujú tvnoviny.sk.

Let z Bratislavy do mexického Cancúnu potrvá takmer 15 hodín aj s medzipristátím v dominikánskej Punta Cane. Spiatočný let má trvať viac ako 11 hodín bez medzipristátia.

Lákavá exotika na dosah

Na Kubu sa doteraz lietalo do Santa Clary v strednej časti tohto najväčšieho karibského ostrova. Po novom budú chartre smerovať do mesta Holguín v jeho východnej časti, odkiaľ sa možno dostať do letoviska Guadalavaca. Let do Holguínu bude dlhý 11,5 hodiny, spiatočný zhruba 10 hodín.

Lietať sa bude opäť do Punta Cany v Dominikánskej republike, v okolí sú viaceré strediská ako La Romana, Bayahibe, Playa Bavaro alebo El Soco. Do Punta Cany možno doletieť skoro za 10 hodín, cesta späť s medzipristátím v Cancúne môže trvať viac ako 16 hodín.

Kartago tours a Fischer budú z Bratislavy dvakrát týždenne lietať aj do Dubaja v Spojených arabských emirátoch, ktoré u Slovákov patria medzi top blízke exotické destinácie. Tieto lety bude prevádzkovať opäť česká letecká spoločnosť Smartwings.

Ďalšia cestovná kancelária ponúka exotický Zanzibar. Zimná sezóna s odletmi do exotiky na našom najväčšom letisku štartuje koncom októbra.

Zdroj: Dnes24.sk