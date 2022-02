13 Galéria Zdroj: TASR/Dano Veselský , TASR/František Iván , Instagram.com/om8kt Zažite výnimočný VALENTÍN: Zoberte svoju polovičku na miesta, ktoré dýchajú LÁSKOU Neviete, ako by ste potešili svoju milovanú polovičku? Slovensko ponúka hneď niekoľko unikátnych miest a lokalít, ktoré sa spájajú s láskou. 13. február 2022 Monika Hanigovská Magazín

Chceli by ste darovať alebo prežiť so svojou láskou na Valentína niečo romantické a originálne zároveň? Vybrali sme niekoľko miest a lokalít, ktoré rozhodne stoja za pozornosť.

Tádž Mahal na Gemeri

Príbeh veľkej lásky sa nepíše len v ďalekej Indii. Ojedinelé secesné Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov je už z diaľky veľkou pripomienkou ich spoločnej lásky, ktorá prekonala veľké prekážky.

Zažili lásku ako v rozprávke, ktorú zavŕšili svadbou napriek tomu, že on pochádzal z jedného z najurodzenejších rodov v Uhorsku, a ona bola devou meštianskeho pôvodu.

„Františkin nešľachtický pôvod ani fakt, že na vtedajšie pomery nepatrila k majetnejším vrstvám, dokonca ani námietky a nesúhlas Andrássyovského rodu nedokázali zabrániť jednému z najkrajších príbehov lásky a odhodlania v uhorských dejinách. Ich láska, v kruhu tohto známeho šľachtického rodu tak veľmi odcudzovaná, bola spečatená v utajení v talianskej Pise sobášom v apríli 1866. I keď Františka nebola nikdy uznaná za právoplatnú príslušníčku rodu Andrássy, vzťah Františky a Dionýza bol napriek mnohým úskaliam ukážkový ba až ideálny, naplnený úctou, pokorou a bezhraničnou láskou,“ opisuje krásny príbeh lásky Banícke múzeum na svojom webe.

Stavba ako pripomienka lásky

Rodina ho vydelila, no ich manželstvo to ešte viac zblížilo. Andrássyovci však po smrti otca a brata na neho prepísali majetok. Bezdetní manželia z neho prispievali na chod chudobincov, sirotincov, škôl aj nemocníc. Krásne obdobie sa však pretrhlo – po 36 rokoch Dionýza navždy opustila milovaná žena.

Dionýz pretavil svoju lásku k nej do mauzólea pod Krásnou Hôrkou. Vstúpte do honosného interiéru. Privíta vás aj ich vtesané životné heslo: „Non videri sed esse“, teda: „Nie zdať sa, ale byť.“

Františka bola medzi obyvateľmi veľmi obľúbená, mnohí sa s ňou prišli rozlúčiť aj počas posledného sprievodu. Neskôr sa k nej pripojil aj jej manžel. Napriek tomu, že skonal na Sicílii, jeho telo previezli, odpočíva vedľa manželky dodnes.

Rande s lamou

Počas najkrajšieho dňa zamilovaných môžete urobiť krásne a originálne gesto. ZOO Bratislava pripravila pre milovníkov zvierat jedinečný zážitok. Doprajte si rande s vybranými druhmi zvierat, ako je napríklad žirafa Rotschildová, ťava dvojhrbá, zebra Chapmanová či lama alpaka.

Užijete si neobyčajné stretnutie, pričom čiastka za takéto rande poputuje na rozvoj zoo. Ako informuje shop.zoobratis­lava.sk, celý zážitok bude sprevádzaný skúseným animátorom, radosť vám urobia fotografie, drobné darčekové produkty či napríklad certifikát.

Studňa lásky

Ak chcete zažiť romantiku, vyberte sa do Trenčína. Vychutnajte si Trenčiansky hrad a potom sa prejdite k hradnej studni. Tá sa spája s jedným z najznámejších príbehov lásky.

Legenda vraví, že za jej vznikom je turecký šľachtic Omar, ktorý chcel vykúpiť zo zajatia svoju snúbenicu Fatimu.

„Aby Fatimu vyslobodil, prisľúbil Omar, že vykope na Trenčianskom hrade v tvrdej skale studňu. Po tri roky kopal so svojimi druhmi, až skala skutočne vydala vodu. Z kopáčov však prežili iba nemnohí,“ píše Trenčianske múzeum na svojom webe.

Prvú čašu vody Omar podal kráľovi so slovami: „Vodu máš Zápoľský, ale srdce nemáš“. V legende sa ďalej píše o tom, že Omar s krásnou Fatimou ihneď opustili hrad.

Slovenská Verona

Chcete veľkú dávku romantiky? Skočte si do Banskej Štiavnice. Okrem toho, že si vychutnáte technické a architektonické pamiatky, ktoré sú zapísané v prestížnom Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, objavíte tu aj príbeh ďalšej veľkej lásky. Spája sa so spisovateľom Andrejom Sládkovičom a tunajšou mešťankou Marínou Pišlovou. A myšlienka lásky sa pretavila aj do najdlhšej ľúbostnej básne na svete – známej ako Marína.

Lásku na tomto mieste vidieť skutočne na každom kroku.

Pred Maríniným domom nájdete lavičku, okolo ktorej zaľúbenci uzamykajú svoje zámky a dokazujú si tak vzájomne svoje city. Nenechajte si ujsť prvý trezor na svete, v ktorom ľudia uchovávajú symboly svojej lásky, a odporúčame vám aj zážitkovú expozíciu s hovoriacimi obrazmi.

