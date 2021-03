Zdroj: TASR/Erika Ďurčová Železnice pre pandémiu RUŠIA niektoré vlaky! Zabudnite aj na reštauračné vozne V diaľkovej doprave dochádza k mimoriadnej optimalizácii vlakov s platnosťou od 28. marca do 30. apríla. 27. marec 2021 Zo Slovenska

27. marec 2021 Zo Slovenska Železnice pre pandémiu RUŠIA niektoré vlaky! Zabudnite aj na reštauračné vozne V diaľkovej doprave dochádza k mimoriadnej optimalizácii vlakov s platnosťou od 28. marca do 30. apríla.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Od nedele (28. 3.) dochádza mimoriadne k obmedzeniu vlakovej dopravy. Výber vlakov zahrnutých do optimalizácie bol realizovaný tak, aby boli cestujúcim k dispozícii buď vlakové spojenia, alebo iná alternatíva dopravy. Redukcia dopravných výkonov je dočasná. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Zrušené vlaky

Redukcia dopravných výkonov bude trvať od 28. marca do 1. mája. Kováč poznamenal, že to korešponduje s termínom predĺženia núdzového stavu. „Optimalizácia dopravy je reakciou Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR na pandémiu ochorenia COVID-19, predĺženie núdzového stavu a zákaz vychádzania po 20.00 hod. ZSSK vzhľadom na aktuálnu situáciu dlhodobo zaznamenáva výrazný pokles počtu prepravovaných cestujúcich,“ zdôraznil hovorca ZSSK.

V diaľkovej doprave dochádza k mimoriadnej optimalizácii vlakov s platnosťou od 28. marca do 30. apríla. Zrušený bude napríklad expres medzi Žilinou a Prahou, ale aj expres na trati z Banskej Bystrice do Bratislavy. Rovnako bude zrušený aj rýchlik medzi Vrútkami a Banskou Bystricou a regionálny rýchlik, ktorý premáva medzi Bratislavou a Košicami. Optimalizácia sa dotkne napríklad aj regionálneho rýchlika medzi Žilinou a Bratislavou.

Bez občerstvenia

Z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 bude obmedzené aj radenie reštauračných vozňov. Od 28. marca do 30. apríla nebudú v žiadnom z vlakov EuroCity (EC), ktoré premávajú na linke Praha – Bratislava – Budapešť poskytované reštauračné služby.

K mimoriadnemu obmedzeniu dochádza aj v regionálnej a prímestskej vlakovej doprave, a to s platnosťou od 28. marca do 1. mája. Vlaky budú vedené podľa sobotňajšieho grafikonu vlakovej dopravy, pričom vybrané vlaky budú vedené odchýlne pre zabezpečenie dopravy do zamestnania. Kováč zároveň zdôraznil, že presné a aktuálne časy odchodov a príchodov vlakov sú na stránke ZSSK.

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR