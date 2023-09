Zdroj: Unsplash.com , Pexels.com Blíži sa ZMENA času: Viete, KEDY si pospíme o hodinu dlhšie? Čoskoro prejdeme z letného na zimný čas. Pospíme si o hodinu dlhšie. 24. september 2023 Lucia Lauková Zo Slovenska

Pre niekoho utrpenie, iní ho zvládnu bez výraznejších ťažkostí. Reč je o povinnom striedaní času. Čoskoro si budeme opäť meniť čas na hodinkách. Tentokrát si však pospíme o hodinu dlhšie.

Ako pripomína iMeteo.sk, zmena času z letného na zimný, nastane posledný októbrový víkend.

V nedeľu 29. októbra 2023 o 3:00 h ráno nastane zmena času, kedy sa hodiny posunú na 2:00 h ráno.

„Pri prechode z letného na zimný čas sa teda hodinky nastavujú o hodinu späť, takže v noci budeme môcť počítať s ďalšími 60 minútami extra spánku navyše,“ uvádza portál.

Netreba však zabúdať na fakt, že v poobedňajších hodinách v dôsledku posunu času a postupného skracovania denného svetla nastane tma oveľa skorej.

Zruší sa striedanie času?

Podľa ankety, ktorá prebiehala v európskych krajinách, by si väčšina ľudí ponechala letný čas. „K uplatneniu tohto kroku však už nedošlo, pretože do „hry“ náhle vstúpila už spomínaná pandémia koronavírusu, ktorá odsunula túto tému na ďalšie rokovania až do konca roku 2026,“ dodáva iMeteo.sk.

„Zmena času dvakrát do roka ostáva teda v platnosti až do roku 2027 a dovtedy bude dochádzať k tomuto striedaniu v celej Európskej únii. Až ďalšie rokovania europolitikov na túto tému ukážu, či k rušeniu naozaj dôjde, alebo nie,“ konštatuje portál.

