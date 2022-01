5 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann BRAVÓ: Peťa slalom v Schladmingu nevyhrala, ale uchmatla si malý krištáľový GLÓBUS! FOTO Znovu sa zapísala do lyžiarskej histórie. Slovenka Petra Vlhová si v predstihu zabezpečila malý glóbus za slalom Svetového pohára. 11. január 2022 han Ostatné športy

Po druhom mieste v utorňajšej súťaži v rakúskom Schladmingu má na čele hodnotenia disciplíny nedostihnuteľný náskok 220 bodov.

O 15 stotín sekundy zvíťazila Američanka Mikaela Shiffrinová. Dosiahla 47. víťazstvo v pretekoch jednej disciplíny a prekonala rekord legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka, ktorý zvíťazil 46-krát v obrovskom slalome. Tretia skončila Nemka Lena Dürrová (+0,93 s).

Suverénka Petra

Vlhová v tejto sezóne ovládla slalom, keď zvíťazila piatich zo siedmich súťaží, radovala sa dvakrát v Levi, raz v Lienzi, Záhrebe i Kranjskej Gore. Z možných 700 získala 660 bodov, iba v Killingtone a teraz ju zdolala najväčšia rivalka Shiffrinová. Do konca ročníka sú na programe už len dve súťaže po zimných olympijských hrách.

„Musím si to najprv uvedomiť. Chcela som vyhrať, trošku ma to mrzí, ale prišli za mnou tréner Mauro Pini a brat Boris a povedali mi, že som dokázala vyhrať malý glóbus v polovici januára. To sa nedeje každý deň. Nie je jednoduché súťažiť, keď už každý hovorí o glóbuse. Snažila som sa koncentrovať na obe jazdy, aj keď druhá nebola ideálna, nakoniec je z toho skvelé druhé miesto. Bol to boj, ale zvládla som to,“ povedala 26-ročná Slovenka pre RTVS.

V celkovom poradí SP ako obhajkyňa veľkého glóbusu zaostáva za vedúcou Shiffrinovou o 55 bodov.

Na mužskej trati

Do Schladmingu sa preteky presunuli pre vysokú sedemdňovú incidenciu prípadov ochorenia COVID-19 vo Flachau. Slovenka so štartovým číslom 1 otvorila súťaž na slávnej zjazdovke Planai, kde sa tradične koná najprestížnejší slalom mužskej sezóny.

Na čistej trati pod umelým osvetlením išla bez viditeľnejšej chyby a zároveň dostatočne agresívne. Diktovala si tempo, najväčší náskok pred súperkami získala v spodnej pasáži.

Usadila sa na čele o 27 stotín sekundy pred Dürrovou, priebežne tretie boli Švajčiarka Wendy Holdenerová a Kanaďanka Ali Nullmeyerová s mankom 0,35 s. Hneď po Vlhovej vyrazila Shiffrinová, ani ona nespravila výraznejšiu chybu, ale chýbala jej potrebná dynamika a postupne naberala stratu. V cieli zaostala o 42 stotín sekundy. Z elitnej žrebovanej sedmičky nedokončili prvé kolo Švajčiarka Michelle Gisinová ani Švédka Anna Swennová Larssonová.

II. kolo

V druhom kole musela Shiffrinová útočiť na hranici rizika, hoci predchádzajúce preteky v Slovinsku nedokončila. Jej prejav nebol typicky ladný, no išla veľmi dravo, v dolnej časti to vygradovala a suverénne najrýchlejšou druhou jazdou sa v cieli ujala vedenia s obrovským náskokom. Holdenerová aj Nullmeyerová na strmom svahu vypadli, Dürrová sa zaradila s veľkým odstupom za Shiffrinovú.

Vlhová mala k dispozícii solídny náskok, napriek tomu išla naplno. Po chybe ho však na krátkom úseku takmer celý stratila a v súčte tesne nestačila na americkú rovesníčku.

