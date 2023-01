Zdroj: Instagram.com/zuzana_caputova Čaputová NEVYMENUJE úradnícku vládu: Prezidentka má však pripomienku! Prezidentka Zuzana Čaputová nepristúpi k vymenovaniu úradníckej vlády. No nemusí to byť jej konečné rozhodnutie. 31. január 2023 Politika

31. január 2023 Politika Čaputová NEVYMENUJE úradnícku vládu: Prezidentka má však pripomienku! Prezidentka Zuzana Čaputová nepristúpi k vymenovaniu úradníckej vlády. No nemusí to byť jej konečné rozhodnutie.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová rešpektuje rozhodnutie parlamentu o termíne predčasných volieb a nepristúpi k vymenovaniu úradníckej vlády. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

Nateraz drží slovo

„Vzhľadom na to, že k rozhodnutiu parlamentu došlo do konca januára, hoci opäť na poslednú chvíľu, nateraz nepristúpim k vymenovaniu úradníckej vlády,“ vyhlásila prezidentka. Rozhodnutie parlamentu je podľa nej nevyhnutným vyústením toho, že v decembri došlo k odvolaniu vlády a tá stratila legitimitu dovládnuť do konca riadneho volebného obdobia.

Ale môže to urobiť

„Pripomínam však, že v prípade zásadných zlyhaní dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera som pripravená kedykoľvek na zostávajúci čas do volieb vymenovať úradnícku vládu,“ upozornila prezidentka.

Predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR sa budú konať 30. septembra tohto roka. Vyplýva to z uznesenia o skrátení volebného obdobia, ktoré poslanci odsúhlasili v utorkovom hlasovaní.

Zdroj: TASR