Zdroj: pixabay.com Celebritná manikérka odhalila najčastejšie CHYBY v salónoch: Viete, komu zverujete ruky a nohy? Obľúbili ste si salóny krásy? Ak si v nich túžite oddýchnuť a odísť z nich podľa vašich predstáv, držte sa nasledujúcich rád. 9. júl 2022 Monika Hanigovská Magazín

Celebritná manikérka Gloria Williamsová sa venuje svojej práci viac ako 30 rokov. Starala sa o herečku Juliu Robertsovú, speváčku Lady Gagu, moderátorku Oprah Winfreyovú, no jej služby vyhľadala napríklad i bývalá dáma USA Michelle Obamová.

Odborníčka z oblasti krásy prezradila pre Insider, aké najčastejšie omyly vznikajú v nechtových salónoch a na čo si zákazníčky majú dávať pozor ešte predtým, ako zveria svoje ruky či nohy do ich starostlivosti.

1) Všetko nie je vopred pripravené

Prezentácia ja podľa slov uznávanej nechtárky veľmi dôležitá. Ak túžite po kvalitnej manikúre či pedikúre, všetko by malo byť vopred pripravené, a to ešte predtým, ako si pohodlne sadnete do kresla: „Prezentácia je číslo jedna,“ povedala Williamsová.

„Mali by pre vás vopred pripraviť uterák a teplú vodu s bublinkami. Musíte zažiť pocit príjemného kúpeľa,“ dodala a zdôraznila, že tento úkon má byť o celkovej pozitívnej atmosfére.

2) Pred začatím ignorujú konzultáciu

„Ďalšou chybou, ktorú vidím, je, že pred konzultáciou pedikúry má zákazníčka už nohy vo vode,“ povedala. To považuje za nesprávny krok!

„Musíme sa pozrieť na nohy ešte predtým, ako ich ponoríme do vodného kúpeľa,“ prízvukuje vyhľadávaná manikérka.

3) Zapájajú svoje nechty

Profesionálka mnohokrát videla, ako v salónoch používajú pri práci vlastné nechty počas odstraňovania starého laku alebo zatláčaní kožičky okolo nechtu. To je podľa jej slov ďalšia bežná, no nehygienická prax.

„Malo by sa to robiť s oranžovou drevenou tyčinkou alebo jednorazovou čistiacou kefou,“ zdôrazňuje a dodáva, že tieto pomôcky nesmú byť opakovane používané.

4) Používajú neprofesionálne laky a trasú nimi

Pracovníčky v salónoch sa dopúšťajú často ďalšieho kroku vedľa: „Namiesto dôkladného prevracania fľaštičky laku dochádza len k zatraseniu.“ Nechtárka sa zároveň zdôverila, že nepoužíva bežné dostupné laky, ale len tie, ktoré sa vyrábajú pre profesionálne salóny.

