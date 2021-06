Zdroj: TASR Erik Tomáš: Sú podozrenia, že nitky vo veľkej kauze vedú k Matovičovi Problémom pri pochybnostiach plynúcich zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS) je, že sa vôbec niečo také ako manipulácia vyšetrovania káuz skupinou v rámci orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) môže diať, hovorí Erik Tomáš. 19. jún 2021 Krimi

Zdroj: TASR

Sú tu aj informácie, že všetky nitky vedú k lídrovi OĽANO Igorovi Matovičovi. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD Erik Tomáš v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Koaličný poslanec György Gyimesi (OĽANO) deklaroval, že všetky pochybnosti sa vyšetrujú a koná aj inšpekcia ministerstva vnútra. Problémom by podľa neho bolo, keby orgány nekonali.

Odmieta vyjadrenia opozície o martýroch vo väzbe. Podčiarkol, že kauzy vyšetrujú ľudia, ktorí do polície neprišli s novou vládou, ale sú v nej roky.

„Gyimesi síce hovorí, že sa vyšetruje, ale nehovorí aj to B. Problém je to, že sa to vôbec možno deje a je tu takáto skupina. Keď sa toto preukáže, je to šialené. Dokonca máme informácie, že všetky nitky vedú k šéfovi vášho hnutia Igorovi Matovičovi,“ vyhlásil Tomáš s tým, že ak sa to potvrdí, mala by padnúť celá vláda.

Právo na spravodlivý proces

V súvislosti s podozreniami plynúcimi zo správy SIS dodal, že sú len dve možnosti – buď je správa pravdivá a takáto skupina tu pôsobí, alebo ide o vojnu medzi tajnou službou, Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) a prokuratúrou. Obe možnosti považuje za zlé a hovorí o rozpade právneho štátu. Podčiarkol, že každý by mal mať právo na spravodlivý proces.

Gyimesi spochybňuje tvrdenia, že by koalícia stála za manipuláciou vyšetrovaní. „Tu sa nestalo, že prišlo komando 20 vyšetrovateľov, ktorí krágľujú opozíciu. Sú to tí istí vyšetrovatelia, ktorí tam boli celý čas,“ povedal.

Kto verí SIS?

Deklaroval, že verí SIS aj polícii. Nemyslí si, že SIS treba „postaviť na zelenej lúke“ odznova. Nepovedal však, či ju podozrieva z rozohrávania spravodajských hier. Ozrejmil, že tajná služba pracuje s informáciami, ktoré majú OČTK vyhodnotiť. „Keď to vyhodnotia tak, že sú relevantné a zakladajú dôvod na začatie trestného stíhania, tak začnú trestné stíhanie,“ dodal.

Tomáš sa ohradil voči náznakom, že za súčasnú situáciu v silových zložkách je zodpovedná bývalá vláda. Poznamenal, že verejnosť nemôže koalícia touto tézou presviedčať aj vzhľadom na to, že situácia má škodiť práve nominantom bývalej vlády. „Táto skupina mohla vzniknúť len na objednávku tejto vlády,“ myslí si.

