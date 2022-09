Zdroj: Facebook.com/Igor Matovič Matovič pred svojím ODVOLÁVANÍM: 2,5 roka nenávisti prináša ovocie. Je to nah*vno pocit! V stredu 28. septembra sa parlament bude zaoberať návrhom na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR Igorovi Matovičovi. 27. september 2022 ELA Správy Politika

27. september 2022 ELA Správy Politika Matovič pred svojím ODVOLÁVANÍM: 2,5 roka nenávisti prináša ovocie. Je to nah*vno pocit! V stredu 28. septembra sa parlament bude zaoberať návrhom na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR Igorovi Matovičovi.

Šéf OĽANO a minister financií Igor Matovič bude čeliť odvolávaniu z funkcie na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR v stredu od 14.00 h.

Bude dosť hlasov?

Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi financií iniciovala SaS. Podpísalo ho 32 poslancov. Okrem SaS ho podporili nezaradení Miroslav Kollár a Tomáš Valášek i deväť poslancov z mimoparlamentného Hlasu-SD.

„Svoje povinnosti Matovič neplní v záujme občanov. Spôsobom výkonu funkcie ministra financií porušuje ústavu a zákony a podkopáva vieru občianskej spoločnosti v čestný a zodpovedný výkon funkcie,“ argumentujú liberáli s tým, že svojimi nápadmi a návrhmi ruinuje verejné financie a svojím prístupom sťažuje činnosť vlády. SaS vylučuje osobné dôvody na Matovičovo odvolanie.

Matovičovo odvolávanie v parlamente podporí aj opozičný Smer-SD, ktorý však za jediné východisko z ústavnej krízy považuje predčasné voľby.

Podmienkou na odvolanie Matoviča sú tak predčasné voľby. Rozhodujúce budú hlasy nezaradených, pretože opozícia, ani keby bola v parlamente do poslednej nohy, nemá dostatok hlasov. Momentálne ich má bez nezaradených poslancov 72.

2,5 roka nenávisti prináša ovocie

Deň pred odvolávaním vo svojom statuse Igor Matovič rekapituloval vyše dvojročné pôsobenie súčasnej vlády, ktorú spočiatku riadil ako premiér. Žeby počítal s každou možnosťou? V utorok večer priznal, že väčšina politikov, vrátane neho, melie z posledného.

„Poznám nasadenie všetkých ministrov, nasadenie Eda ako premiéra … a s kľudným svedomím môžem povedať, že už dva a pol roka ide väčšina z nás cca 300 hodín mesačne. Zanedbávame rodiny, kamarátstva, zdravie … a ťaháme spolu preťažkú káru so všetkými krížmi, ktoré sme dostali nadelené. Napriek tomu mám pocit, akoby sme ako Slovensko zvlčeli. Nech urobíme čokoľvek dobré, nech pomôžeme komukoľvek … stále, už 2,5 roka plné médiá a sociálne siete len nenávisti v duchu – Nestačí!!! Neschopní!!!Nes­koro!!! Nestačí!!! Neschopní!!! Neskoro!!!Nes­tačí!!! Neschopní!!! Neskorooo!!! Nie je to dobrý pocit. Nie, je to nahovno pocit,“ napísal na sociálnej sieti minister Matovič.

Ako uňho býva zvykom, z nenávisti obvinil médiá a kritizoval aj opozíciu. Táto vláda podľa neho robí, čo sľúbila, ide po krku mafii a nekradne. A Slovensku „vyveštil“, čo ho čaká.

„Predčasné voľby na jar či v lete skončia pohromou. Nie, nebude to vysnívaná liberálna koalícia Hlas+SaS+PS, ALE Fico zloží vládu sám a s Mazurekom budú mať ústavnú väčšinu. NESTRAŠÍM. To je fakt,“ uviedol Matovič.

