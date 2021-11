Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Matovičov príspevok ROZZÚRIL Slovákov: Ak budete dobrí, možno dostanete aj limetku... Bývalý premiér a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽANO) znovu raz rozprúdil ľuďom krv v žilách. Môže za to jeho najnovší status na sociálnej sieti. 24. november 2021 han Rôzne

24. november 2021 han Rôzne Matovičov príspevok ROZZÚRIL Slovákov: Ak budete dobrí, možno dostanete aj limetku... Bývalý premiér a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽANO) znovu raz rozprúdil ľuďom krv v žilách. Môže za to jeho najnovší status na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Líder koaličného OĽANO sa v posledných mesiacoch „preslávil“ statusmi na Facebooku. Niektoré z nich boli vtipné, iné uštipačné, ale aj provokujúce. Kam by ste jeho posledný príspevok zaradili?

Krčah na stôl

Minister financií je v týchto dňoch v kurze kvôli jeho novej daňovej reforme. Pri poslednom výstupe sa pozastavil pri gastro sektore. Pre reštaurácie chce nižšiu DPH, Matovič si určil podmienky: povinné tringelty, detské a eko menu či krčah vody na každý stôl. To vyvolalo na internete medzi Slovákmi obrovskú diskusiu, ale aj vtipné reakcie. Mnohí sa ho pýtali, či zabezpečí ku krčahu vody aj citrón.

„Keď vás v reštaurácii už poznajú, dajú nielen citrón, ale aj dva lístky mäty,“ vtipkoval Matovič v relácii Braňa Závodského v relácii Naživo v Rádiu Expres.

„Namiesto toho podnikateľom v gastre začal blúzniť, ako majú predávať detské jedlá, ako majú zaraďovať tringelty do účtov a následne z nich platiť DPH a ako majú povinnosť džbány s vodou rozdávať pri každom jednom posedení. Toto je absolútne výsmech týmto ľuďom do tváre,“ uviedol na tlačovke v utorok Peter Pellegrini. Matovič si podľa neho robí z podnikateľov, ktorí sotva prežívajú, „srandu“ a je to cynizmus.

Výsmech a podpásovka

Najnovší status (,Ak budete dobrí, tak možno aj limetku dostanete´) však vyvolal u ľudí priam ošiaľ. Komentáre pod jeho príspevkom sú rôzneho charakteru. Veď, posúďte sami.

„Pán minister, ono to, čo robíte a ako komunikujete v tejto pre všetkých neľahkej dobe, je už viac ako smutné. Ľudia umierajú v tisícoch, firmy krachujú v rovnakých číslach a vy osobne sa de facto vysmievate ľuďom do očí. Táto krajina pod vašimi rukami padá ako hrad z piesku, majte aspoň trocha úcty, ak už vám chýba sebareflexia. V dejinách nikdy neskončíte ako líder a žiaľ ani baviť národ sa vám nedarí,“ napísal jeden z komentujúcich.

Komentáre mnohých ďalších sa niesli v rovnakom duchu. Matovičov návrh viacerí označili za podpásovku a výsmech.

„Tak kopec malých podnikov v gastro sektore padá na hubu, nemajú z čoho žiť, platiť svoje záväzky a zamestnancov. Musíme dodržiavať vaše opatrenia podľa semaforu a posielať ľudí spred dverí preč. Nehovoriac ako ste rozdelili národ na dve strany. Doteraz sme sa nedočkali nijakej pomoci, vy vymyslíte totálnu pi****nu s 10 % DPH a 9 % tringeltom, a potom napíšete toto??!!! Sa nám smejete do ksichtu, a to ste vozil svoju mamu 200 km denne na Fabii. Mám chuť odísť z tejto banánovej republiky navždy preč,“ píše Slovák v ďalšom komentári.

„Dlho som váhal, či som urobil dobre, že som vás volil, ale tento návrh s džbánom vody odstránil všetky moje pochybnosti. Za 12 rokov SMER nedokázal vymyslieť tento prevratný bič na ekonomiku. Bravó majstre,“ napísal ďalší komentujúci.

Zdroj: Dnes24.sk