Ministerka u susedov má odvážne ambície: KONIEC áut so spaľovacími motormi UŽ v roku 2027?!

V Rakúsku sa uvažuje o zákaze spaľovacích motorov pre novo registrované autá už v roku 2027. Na úrovni Európskej únie sa pritom dohodol rok 2035 a stopku by nemali mať ani autá so spaľovacími motormi v prípade, že budú využívať syntetické palivá.

Ako však informoval portál Heute.at, zatiaľ čo spolkový kancelár Karl Nehammer bol s dohodou v rámci EÚ spokojný, ministerka pre ochranu klímy a životného prostredia Leonore Gewessler (strana Zelení) zjavne spokojná nebola a nie je.

Jej nový Národný energetický a klimatický plán hovorí o konci áut na benzín či naftu už o osem rokov skôr. Na to, aby sa to stalo realitou, však bude potrebovať podporu svojho koaličného partnera. Podľa Heute.at šanca, že sa to stihne schváliť do konca legislatívneho obdobia, momentálne nie je príliš vysoká.