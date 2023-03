Poľský premiér sa postavil za Jána Pavla II.: Určité skupiny sa snažia o civilizačnú VOJNU

Poľský premiér Mateusz Morawiecki sa v stredu na Twitter postavil na obranu zosnulého pápeža Jána Pavla II. Reagoval na obvinenia zverejnené v médiách, že pápež ešte ako arcibiskup v Krakove kryl sexuálne zneužívanie detí katolíckymi kňazmi v Poľsku. Informovala o tom agentúra PAP.

Súkromná televízia TVN24 v pondelok odvysielala reportáž s názvom Franciszkaňska 3 investigatívneho novinára Marcina Gutowského, ktorý vyšetroval prípady troch kňazov: Boleslawa Saduša, Eugeniusza Surgenta a Józefa Loranca.

Reportáž obsahovala obvinenia, že keď bol Ján Pavol II. ešte ako kardinál Karol Wojtyla arcibiskupom v Krakove, vedel o prípadoch sexuálneho zneužívania detí troma kňazmi, no dovolil im zostať v cirkvi a zrejme ich dokonca kryl.

Morawiecki sa v stredu na Twitteri postavil na stranu zosnulého pápeža, ktorému podľa neho môže Poľsko ďakovať za veľa.

„Vojna dnes vyčíňa nielen za našou východnou hranicou,“ napísal Morawiecki. „Bohužiaľ existujú skupiny, ktoré sa pokúšajú viesť proti nám v Poľsku nie klasickú, ale civilizačnú vojnu. Tieto činy prekračujú medze civilizovanej diskusie. Zoznam zásluh Jána Pavla II. v prospech sveta a Poľska je nevyčerpateľný. Dôkazov, že Ján Pavol II. viedol boj proti zlu, aj v samotnej cirkvi, je mnoho. Dôkazy, že by takéto činy vedome ignoroval, neexistujú alebo sú veľmi, veľmi pochybné,“ dodal.

Svedectvá výpovede a dôkazy od bývalých tajných služieb z komunistickej éry prenasledovali Jána Pavla II. celé desaťročia a že tieto útoky boli „súčasťou širších civilizačných súvislostí“ a prišli od skupiny snažiacej sa zrušiť „tradíciu, kultúru a normálnosť“.

„Dnes sa staviam na obranu nášho milovaného pápeža, pretože tak ako drvivá väčšina mojich krajanov viem, že ako národ vďačíme Jánovi Pavlovi II. za veľmi veľa,“ napísal Morawiecki a dodal: „Možno za všetko.“

Televízia v špeciálnej reportáži predložila dôkazy o tom, že keď bol Ján Pavol II. ešte ako kardinál Karol Wojtyla arcibiskupom v Krakove, vedel o kňazoch, ktorí sa dopustili sexuálneho zneužívania, ale neurobil proti nim primerané kroky. V správe televízia uviedla, že „namiesto obetí chránil predovšetkým inštitúciu (katolícku cirkev)“.

„Przyszłość Polski zależy od was!

To jest nasza Ojczyzna!

To jest nasze być i nasze mieć!”

Jan Paweł II pic.twitter.com/HjAo68UFt1