Priplatíme si za energie? Minister zvažuje ROZMRAZENIE cien! Je možné, že Slováci už onedlho siahnu hlbšie do peňaženiek.

Ako v pondelok (8. apríla) informoval premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický, Slovensko bude musieť v budúcom roku konsolidovať verejné financie na úrovni jedného percenta HDP (približne 1,4 miliardy eur).

Pomôcť tomu má napríklad nové zdanenie tabakových výrobkov a sladených nealkoholických nápojov. Riešením pre štátny rozpočet by mohlo byť ešte ukončenie štátnej pomoci, ktorú schválila predošlá vláda, keď sa ceny energií dostali do extrémnych výšok.

Koniec zastropovania?

„Elektrinu ale aj plyn zastropovala ešte vláda Igora Matoviča a Robert Fico v kurze pokračuje. Platí to aj pre tento rok,“ píše server tvnoviny.sk.

Ceny sa postupne vracajú do normálu. Minister financií Ladislav Kamenický preto začal uvažovať, že dotovanie pre všetkých onedlho ukončí.

"Sme jedna z mála krajín vôbec, možno aj jediná v rámci Európskej únie, ktorá ešte kompenzuje energie,“ cituje portál slová ministra Kamenického.

Vysoké náklady

Televízia Markíza informovala, že na kompenzácie cien elektriny a plynu išlo len v minulom roku 2,62 miliárd eur. Z tejto sumy bolo 1,61 miliardy pre domácnosti a 1,01 miliardy pre právnické osoby.

Súčasný model nie je pre štát udržateľný ani podľa energetického analytika Radovana Potočára. Ak štát rozmrazí ceny energií, od budúceho roka by sme si mohli priplatiť. Podľa ministra financií by však nemalo ísť o výrazné zvyšovanie. „Môže byť pár percent. Tri, štyri, päť, to by ľudia teoreticky zvládli,“ uviedol Kamenický.

Portál dodáva, že nateraz ešte nie je nič jasné a definitívne rozhodnutie ohľadom budúcoročných cien sa dozvieme zrejme až v decembri.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk