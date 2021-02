Športové Slovensko plače: Jedno zo známych bradatých dvojčiat prehralo boj s koronavírusom

Smutná správa. Žiaľ, Róbert Bartoš prehral boj s ochorením COVID-19. Ten bol známy spolu s bratom, dvojičkou Ľudovítom, ako dvaja bradáči z hokejového štadióna.

Zdroj: TASR/Miroslav Košírer

Už deň predtým sa na sociálnych sieťach začali objavovať informácie o tom, že známe dvojičky sú v nemocnici a život im strpčuje koronavírus.

Žiaľ, naplnili sa tie najhoršie správy a Róbert Bartoš svoj boj s chorobou prehral. Uvádza to na Facebooku aj fanklub hokejového Slovana Bratislava, ktorému súrodenci dlhé roky fandili. Rovnako to potvrdzuje aj portál čas.sk. Podľa obidvoch zdrojov je na tom zle aj druhý z bratskej dvojice Ľudovít.

„Robov brat Ľudvo je ešte na Kramároch a, chvalabohu, sa jeho zdravotný stav zlepšuje. Aspoň tak mi to povedal. Ale veľmi zle to znáša, keď im minulý týždeň ešte aj mamina zomrela. Robo zomrel na koronu, tak ako aj jeho mama,“ píše Nový Čas, ktorému to prezradil zdroj z rodinného prostredia Bartošových.