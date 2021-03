Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Sulík: Matovič nech si berie príklad z Fica! SaS pozastavila účasť v koalícii SaS pozastavuje svoju účasť v koalícii, pokiaľ premiér Igor Matovič (OĽANO) nepodá demisiu. 25. marec 2021 Politika

Informoval o tom predseda strany Richard Sulík vo štvrtok po tom, ako prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministrov Branislava Gröhlinga a Ivana Korčoka. V rokovaniach bude SaS pokračovať až po demisii premiéra.

Viesť ich má podľa SaS ten, koho prezidentka poverí zostavovaním novej vlády. Preferujú zloženie nového kabinetu na pôdoryse štvorkoalície a koaličnej zmluvy.

Stopka na neurčito

„Dnešným dňom pozastavujeme našu účasť v koalícii, a to tak dlho, dokým Igor Matovič nepodá demisiu tak, ako sľúbil, že ju podá. Pripomínam, že demisia je nielen požiadavka strany SaS, ale aj strany Za ľudí, ako aj pani prezidentky, čo je mimoriadne zriedkavá, ak nie bezprecedentná udalosť,“ povedal Sulík.

Vysvetlil, že sa nateraz nebudú zúčastňovať na oficiálnych rokovaniach. Pripustil možný vznik trojkoalície bez SaS, chcú však ďalej diskutovať. Nemá ale podľa neho zmysel rokovať so starým premiérom o novej vláde.

Sulík deklaroval pripravenosť SaS rokovať o štvorkoalícii, odmieta trojkoalíciu bez Za ľudí. „Takúto zradu SaS nikdy nespáchala ani nespácha,“ uviedol.

Tvrdí, že vláda nateraz povalená nie je a partneri môžu aj bez SaS pokračovať v trojkoalícii, ak majú dostatok mandátov. Podotkol však, že strana Za ľudí mala ako prvá predsedníctvo „s témou odchodu z vlády“ a SaS sa na ich stranu pridala, lebo videli problémy vo vláde a z kolegiality.

Viď Fico

Šéf SaS odmieta presun premiéra do inej funkcie vo vláde, napríklad na post vicepremiéra pre boj s korupciou. Považuje za papalášizmus vytvoriť novú pozíciu „len preto, lebo niekoho potrebujú upratať“.

Ak z vlády premiér odmieta odísť, SaS podľa Sulíka ponúka ďalší ústupok, že by mohol Matovič ostať na jednej z pozícii vo vláde, ktorá dnes patrí OĽANO. V prípade, ak Matovič v kabinete zotrvá, chce v ňom byť aj Sulík.

„Keď sa niekto rozhodne odísť z postu predsedu vlády, tak sa patrí z vlády odísť, ako to spravil Robert Fico. On chápal tieto súvislosti, Igor Matovič očividne nechápe,“ poznamenal Sulík.

Myslí si, že ak boj proti korupcii nefunguje, treba posilniť existujúce orgány, a nie vytvárať nové. Nie je isté, či by SaS súhlasila s novým postom vicepremiéra.

Premiér rieši seba

Poukázal na s tým spojené nemalé finančné náklady. Problém vidí aj v zmene počtu členov kabinetu a prerozdelenia síl. Ozrejmil, že by to znamenalo deviate kreslo pre OĽANO, čím by hnutie získalo väčšinu vo vláde, mohlo by samo rozhodovať a zásadným spôsobom by sa tak zmenili mocenské vzťahy.

Zopakoval názor, že Matovič nespĺňa osobnostné, manažérske ani komunikačné predpoklady na výkon funkcie. Poukázal na dôsledky pandémie nového koronavírusu.

„Igor Matovič namiesto dôstojného vládnutia rieši seba. Chápeme, že politika nie je súťaž krásy, rešpektujeme výsledky volieb, ale aj toto má svoje medze. To, čo zažívame teraz, nie je nič iné, ako boj Matoviča o moc,“ tvrdí.

