SVET O SLOVENSKU: Slovák žaluje ministerstvo! Kvôli monitorovaciemu náramku nemôže ísť na PÁRTY

Lucas (19), Slovák žijúci v Anglicku, sedel v base za zabitie. Teraz nosí monitorovací náramok a kvôli obmedzeniam sa rozhodol zažalovať britské ministerstvo vnútra.

Lucas zo Slovenska žaluje britské ministerstvo vnútra a žiada náhradu škody. Musí totiž nosiť monitorovací náramok a má zákaz vychádzať z domu po ôsmej hodine večer.

Tvrdí, že mu to bráni v socializácii, resp. v stretávaní sa so svojimi rovesníkmi či priateľkou a obmedzuje ho aj v práci a vzdelávaní. Píše o tom server The Sun.

„Pre duševnú pohodu navrhovateľa je škodlivé, že nemôže opustiť svoje priestory po 20:00, čo ho pripravuje o možnosť stretávať sa so svojimi rovesníkmi,“ uvádzajú právnici Slováka v žalobe.

Lucas sa musí zdržiavať na adrese v Leicesteri od 20:00 do 8:00 hod.

Aký je vlastne dôvod? V roku 2018 ho vo veku 15 rokov odsúdili za neúmyselné zabitie staršieho muža. „Prípad sa pojednával na súde pre mladistvých a verejnosť nebola informovaná o žiadnych podrobnostiach o útoku Slováka a jeho kamarátov. Neznáme je aj meno obete či miesto, kde k činu došlo,“ píše britský server.

Podľa The Sun počas pobytu v zariadení pre mladých odsúdených dostal 40 sankcií za násilné správanie, okrem iného mal bodnúť perom psychológa.

Lucasa napriek tomu prepustili už v roku 2020. Más však spomínané obmedzenie vo vychádzaní z domu a musí nosiť monitorovací náramok. Britské ministerstvo vnútra Slovákovu žalobu odmieta, pričom tvrdí, že podmienky prepustenia 13-krát porušil.

