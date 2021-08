Zdroj: TASR/AP Ukradli vám na dovolenke platobnú kartu? Pohroma sa dá odvrátiť Je to určite nočná mora každého dovolenkára - siahnete do vrecka a zistíte, že karta tam nie je. Našťastie, existuje presný návod, čo v takej chvíli robiť. 3. august 2021 MI Ako ušetriť

Zdroj: TASR/AP

Dovolenkové destinácie sú rajom vreckových zlodejov. Turisti sú uvoľnení, neopatrní, často postávajú v hlúčikoch a to z nich robí ideálne terče vreckárov.

Špecializované bandy sa dokonca zameriavajú na hotelové lobby, kde sa unavení dovolenkári pri príchode zhromaždia a často nechajú batožinu bez dozoru. Čo robiť, ak v zahraničí zistíte, že vám dlhoprstí ukradli peňaženku s platobnou kartou?

Okamžite volajte

V prvom kroku postupujte tak, ako na Slovensku – okamžite kontaktujte svoju banku na Slovensku a požiadajte ich o zablokovanie vašej karty. Na svoju banku sa obráťte aj v prípade, že by vašu kartu zhltol bankomat v cudzine. Lenže čo ďalej?

Ak ste na dovolenke dvaja dospelí, zrejme môžete fungovať po zvyšok pobytu vďaka karte vášho partnera/partnerky. Ak to nie je možné, je dobré mať na tieto situácie vopred pripravený záložný plán.

„Nechajte si od banky vydať dve platobné karty k svojmu účtu, čo je v niektorých bankách bezplatné,“ hovorí odborník na financie Zoltán Čikes zo spoločnosti FinGo.sk.

Následne budete vždy jednu kartu nosiť so sebou a druhú si ako rezervnú odložíte na bezpečnom mieste, napríklad v hotelovej izbe, ideálne v sejfe.

Na tento záložný plán však musíte myslieť ešte pred odchodom na dovolenku. Vhodné je tiež vždy mať pri sebe aj menšiu hotovosť, aby ste náhle nezostali úplne bez peňazí.

Núdzové riešenie

Čo však robiť v situácii, ak vlastnú druhú kartu nemáte a nie je s vami nikto, kto by mal k dispozícii ďalšiu platobnú kartu? Ak nie ste na vopred zaplatenom super all-inclusive pobyte, kde v rámci rezortu nepotrebujete vytiahnuť peňaženku, máte veľký problém.

Môžete sa pokúsiť poprosiť niekoho z miestnych ľudí, aby vám na jeho účet mohli zaslať vaši priatelia zo Slovenska nejaké peniaze, ktoré si vyberiete. Ak nikoho takého nepoznáte, môžete sa uchýliť k núdzovému riešeniu a nechať si zaslať peniaze zo Slovenska cez poštovú službu Western Union.

Je to rýchly spôsob, ako získať v cudzine hotovosť. Peniaze môžete mať v ruke v priebehu pár sekúnd od okamihu, ako ich váš príbuzný či priateľ na Slovensku zložil na pošte.

Musíte si len vopred zistiť, na ktorej poštovej pobočke vo vašej dovolenkovej krajine si ich môžete vyzdvihnúť. Napríklad v Chorvátsku je Western Union často spojený so zmenárňou a takéto prevádzky nájdete v Splite, Rijeke aj v Záhrebe.

Je to však spojené s nemalými poplatkami. Napríklad, za poslanie 100 eur zaplatíte až 13 eur, teda viac ako desať percent. V prípade núdze je to však lepšie riešenie, ako zostať úplne bez peňazí.

Prevencia je najlepšia

Vždy platí, že problémom je lepšie predchádzať ako ich následne hasiť. Preto nie je na škodu nosiť platobnú kartu spolu s dokladmi v kapsičke na krku, alebo v ľadvinke, aby ste minimalizovali riziko krádeže.

V modernej dobe môžete siahnuť aj po moderných technologických riešeniach. Je praktické a bezpečné využívať v cudzine platbu mobilom, vďaka čomu nemusíte kartu so sebou nosiť vôbec.

Pomôže aj konzulát

„Na akúkoľvek platbu je potrebné mobil odblokovať, čiže vám nehrozí, že by ním niekto zaplatil bezkontaktne do istého limitu tak, ako to umožňujú platobné karty,“ uvádza Z. Čikes.

Ak by vám aj mobil ukradli, stále vám zostane platobná karta, s ktorou môžete fungovať. Samozrejmosťou v prípade akejkoľvek krádeže je vždy kontaktovať políciu.

Ak si neviete dať rady so svojou situáciou a ste v zahraničí skutočne v núdzi, vždy sa môžete obrátiť aj na slovenský konzulát v danej krajine.

Článok vznikol v spolupráci s mobilným operátorom 4ka

Zdroj: Dnes24.sk