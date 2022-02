Zdroj: pixabay.com Valentínske TRAPASY Slovákov: Večera v trojici, zámena priateľky za budúcu svokru a... Valentín môže priniesť občas aj kuriózne momenty. O tie sa podelilo anonymne niekoľko Slovákov. 14. február 2022 Monika Hanigovská Magazín

Valentín je sviatok, keď zamilované dvojice oslavujú svoju lásku tým najkrajším spôsobom. Ako ho však urobiť nezabudnuteľným? Čo je prirodzené jednému, nemusí byť tomu druhému.

Redakcia Dnes24 sa vybrala medzi vás a zisťovala, či ste prežili počas dňa zamilovaných naozaj nezvyčajné chvíle. A boli to aj skutočne až kuriózne momenty!

Valentín s jeho mamičkou

Valentín by mal byť o intímnych chvíľach s partnerom. Osud či človek, to však niekedy zariadi inak. „Valentína sme oslávili spoločne v trojici. Ja, on a… jeho mamička. Najprv v kuchyni pri sviečkach, potom s chlebíčkami v obývačke,“ spomína na „sladký večer“ naša čitateľka Táňa s tým, že jej vtedajší partner sa z večera veľmi tešil.

„Ešte sa chválil, ako spoločne pripravovali chlebíčky,“ prezrádza a prízvukuje, že jeho matka si vtedy nevyžadovala žiadnu opateru, na ktorú by musela byť odkázaná.

„Zatiaľ, čo si spolu spokojne hrkútali, rozmýšľala som, akú zámienku použijem pri úteku,“ priznala sa Táňa.

Blúzka, ktorá špatí

„Kúpil mi tú najškaredšiu blúzku na svete,“ spomína si s úsmevom ďalšia oslovená respondentka. Okrem toho, že mala podľa jej slov „mŕtvolnú farbu“, pridávala jej hneď niekoľko kíl naviac a mala aj infantilné vzory.

Pekné chvíle však trávili doma, preto nový kúsok neriešila. Dlho sa však neradovala. „On, odporca nákupov, bol tak hrdý sám na seba, že chcel, aby som si ju obliekla aj do práce. Mala som im ukázať, akého mám pozorného frajera.“

Randenie však Valentínom neskončilo. Po dvoch rokoch bolo zavŕšené svadbou. „Napriek všetkému, neznáša nákupy a prekonal sa. A to je najdôležitejšie,“ smeje sa Martina a prezrádza, že jej muž sa odvtedy radšej neobzerá po dámskom oblečení.

Pľasknutie nesprávnej osobe

Michal sa tiež podelil o svoj zážitok. Opísal nám, ako pripravil večeru, zapálil sviečky a čakal na svoju priateľku. Všetko sa zdalo ideálne, no nebolo. Čo sa mohlo pokaziť? „Chcel som prekvapiť priateľku potme, svietilo mi tu len malé svetielko.“

Čas si krátil ležaním a surfovaním na mobile.

V tom počul zacvaknúť zámok, potichu sa rozbehol k dverám. „Chcel som ju prekvapiť, chytiť za ruku a užiť si s ňou pekný večer. V chodbe som jej inštinktívne pleskol po zadku, a povedal niečo v zmysle, že či sa teší na dnešné číslo.“

Odpoveď však neprišla, nastalo len ticho. „Myslel som si, že to je priateľka, no bola to jej mama.“

Michal akosi zabudol, že má náhradné kľúče a takto sa u nich už viackrát objavila. „Niekedy nás prišla pozrieť a zabudla si tu mobil, kľúče, peňaženku,“ vysvetľuje. A ako sa vyvíjal ich vzťah? „Je tá najlepšia svokra! Zobrala to s humorom,“ smeje sa.

Valentín ako vypočítavosť?

Všetkého príliš škodí. Niečo o tom vie aj Peter, ktorého vtedajšia priateľka takéto sviatky veľmi prežívala. „Na Vianoce chcela mať všetko vyčačkané, potkýnal som sa o tie ozdoby a dekorácie. Na Valentína to bolo podobné.“

Doma ho čakali balóniky, porozhadzované konfety v tvare srdiečok, chladené šampanské a v pozadí bolo počuť romantickú hudbu. „Daroval som jej veľkú kyticu kvetov a naraz spuchla. Očakávala toho zjavne viac,“ prezrádza Peter, pričom monológ podľa jeho slov ukončila vetou o tom, čo a za koľko dostala od bývalých.

