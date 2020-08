25. august 2020 MI Politika Vyhrážky a strašenie protestami. Ministra Krajniaka chcú odvolať

Smer sa v opozícii rozohnil. Po ministrovi financií Hegerovi chce odvolávať už aj ministra Krajniaka. Vraj ničí sociálny štát a nastúpil na cestu do pekla. Pridáva sa aj Hlas.

Smer je pobúrený krachom pondelkových rokovaní tripartity o minimálnej mzde. Obviňuje ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), že úplne odignoroval odborárov a zničil sociálny dialóg v krajine.

Ficova partaj sľubuje nielen odvolávanie ministra Krajniaka, ale straší vládu aj hnevom ulice. Minister sa bráni, že nemohol inak a v skutočnosti dohodol kompromis.

Porušenie zákona

Predstaviteľom Smeru sa nepáči, že minister práce Milan Krajniak chce presadiť na budúci rok minimálnu mzdu, ktorá je v rozpore s aktuálne platným zákonom. Podľa jeho znenia by to malo byť 60 percent priemernej mzdy, teda 656 eur. To bola aj požiadavka odborárov na pondelkovom rokovaní tripartity.

Lenže v čase krízy zamestnávatelia upozornili, že na to skrátka nemajú a ponúkli 580 eur, teda 53 percent súčasnej priemerky.

Minister Krajniak tvrdí, že odborári neboli ochotní cúvnuť ani o jedno euro a tak si sadol na bok so zamestnávateľmi a dospeli ku kompromisu 623 eur, teda 57 percent priemernej mzdy.

„To, čo urobil minister Krajniak, je bezprecedentné! Arogantne odignoroval odborárov a vyhráža sa im, že zmení celý zákon o tripartite. To je koniec právneho štátu!“ rozčuľoval sa na tlačovej konferencii exminister financií a súčasný poslanec za Smer Ladislav Kamenický.

Na život a na smrť

Smer je preto odhodlaný iniciovať odvolávanie ministra Milana Krajniaka v parlamente. Pridajú sa zrejme aj odídení poslanci okolo Petra Pellegriniho, ktorí dnes fungujú pod hlavičkou Hlas-SD.

„Minimálna mzda a sociálny dialóg sú pre nás otázkou života a smrti. Začína éra nestability a plných ulíc nespokojných ľudí,“ varovne avizoval podpredseda Smeru Ľuboš Blaha.

Vládu sa pokúsil strašiť pouličnými protestami aj poslanec Ján Richter: „Toto je cesta do pekla a bol by som nerád, keby sme popri pandémii mali na uliciach riešiť aj to, čo je pre Slovensko výhodnejšie a čo nie.“

Smerácki poslanci narážali na protesty, ktoré by mohli zorganizovať nespokojní odborári. Po krachu pondelkovej tripartity prerušili sociálny dialóg a pohoršene vyhlásili, že toto si nepamätajú od čias Vladimíra Mečiara.

Milan Krajniak im odkázal, že sa nenechá vydierať: „Ukázalo sa, že odborári nechceli vyjednávať a až do samotného konca zotrvávali na svojich nereálnych požiadavkách… ani raz neustúpili ničomu. Prerušil som rokovanie a pokračovali sme v rokovaní s tými, ktorí rokovať chceli. Každý musí mať ochotu aspoň o kúsok ustúpiť,“ uviedol minister Krajniak.

Zdroj: Dnes24.sk