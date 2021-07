Keď sa nám o akvaparkoch ani nesnívalo: Takto si Slováci užívali leto za čias súdruhov, FOTO

Žiadne akvaparky s dlhánskymi kľukatými toboganmi, žiadne elektrobycikle a už vôbec nie zabookovanie ubytovania pár klikmi. Ročníky narodené po revolúcii si už typickú socialistickú dovolenku zrejme ani nevedia predstaviť.

Dovolenka na Slovensku vyzerala v minulosti celkom inak než dnes. Hoci, niečo predsa zostalo rovnaké. Destinácie. Ako pred rokom 89, i dnes siahajú Slováci s obľubou po tatranskej prírode či veľkých vodných plochách, akými sú Liptovská Mara a Zemplínska Šírava.

Slnečné popoludnia a víkendy zapĺňali aj klasické mestské kúpaliská. Jedným z populárnych bolo kúpalisko Delfín v Ružovej doline v Bratislave, ktoré si užívali najmä obyvatelia hlavného mesta a okolia.

Pamätáte si ešte na atmosféru v kempoch? Rekreanti si vystačili so stanom, chatkou alebo karavanom. Gurmánskym zážitkom bola aj obyčajná sáčková polievka, rýchly pokrm pripravený na dvojplatničke či rezeň, ktorých gazdinky pribalili na cestu pre istotu niekoľko desiatok.

Deti z vody vychádzali s modrými perami, s mobilom v ruke ste nevideli ani jedno. A ako kratochvíľa na letný večer poslúžili aj obyčajné žolíkové karty.

Vyznieva priam humorne, ale dnes sa za hranice mnohí nedostanú tiež: hoci z iných dôvodov. Len preto, že im nové opatrenia skomplikovali kvôli očkovaniu či karanténe chuť či možnosť ísť dovolenkovať.

Devízový prísľub a cestovná doložka sú dnes pre mladých neznáme pojmy. Nutné boli napríklad do Juhoslávie. So špeciálnym povolením sa mohlo za hranice cestovať najmä do Bulharska, NDR a iných socialistických krajín.