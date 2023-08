Zdroj: instagram.com/simonakrainova Nový biznis s poriadne PIKANTNOU príchuťou: Simona Krainová ukazuje fotky za peniaze! Známa modelka šokovala verejnosť. Ponúka dráždivé fotky za mesačný poplatok a už má prvých odberateľov. 26. august 2023 Magazín Ona

26. august 2023 Magazín Ona Nový biznis s poriadne PIKANTNOU príchuťou: Simona Krainová ukazuje fotky za peniaze! Známa modelka šokovala verejnosť. Ponúka dráždivé fotky za mesačný poplatok a už má prvých odberateľov.

Topmodelka Simona Krainová (50) sa do modelingového dôchodku rozhodne nechystá. To, že je stále aktívna, dokazuje najmä na Instagrame. Jej sledovatelia si už zvykli na odvážnejšie pózy či ostrejšie slová. No najnovším počinom prekvapila mnohých! Česká modelka vyhlásila, že sa za poplatok ukáže na známej sociálnej sieti OnlyFans. Tá okrem iného ponúka šteklivý obsah. A neostalo len pri jej slovách!

Už ju to nebaví

„Neustále ma na Instagrame upozorňujú na to, že mi obmedzia účet, pretože som príliš odhalená,“ rozhovorila sa na Instagrame. „Už ma to fakt nebaví, niekoľkokrát sa mi stalo, že mi fotky nezverejnili alebo ma nútili k ich odstráneniu,“ posťažovala si a zároveň sa pochválila.

„Fotenie patrí neodmysliteľne k mojej práci, mám to rada, a áno, živí ma veľmi dobre. Mám množstvo krásnych fotiek od skvelých fotografov, ako z minulosti, tak aj nové,“ povedala Krainová a dodala, že by sa s takýmito zábermi rada verejne podelila.

Ukazuje súkromie

Modelka sa preto rozhodla odhaliť na známej sociálnej sieti: „A tak Vám umožním ich uvidieť práve pomocou platformy OnlyFans a tiež vás nechám trochu viac nahliadnuť do môjho súkromia. Som rada, že táto jednoduchá platforma existuje a umožňuje ľuďom, ako som ja, sa slobodne rozhodnúť, čo budú publikovať, a čo nie. Tiež nám ponúka monetizovať obsah. Tvorba stojí mnoho úsilia, peňazí a veľa práce ľudí okolo.“

Nepáči sa vám? Dajte si…

Patrónka modelingovej súťaže Czechoslovak TopModel nezabudla ani na tých, ktorým takáto prezentácia nie je pochuti. „Buďme k sebe milí a tolerantní a nechajme ľudí žiť, ako chcú. Možno by nebolo od veci sa trochu pousmiať, než hneď hľadať chyby a súdiť. Nech si to užijú tí, ktorým sa to páči a zvyšok smutných moralistov si môže dať tmavú čokoládu, zmierňuje stres a n*sranosť,“ dodala.

Toľkoto si pýta

Na tamojšej sieti sa opisuje ako elegantná žena, topmodelka, influencerka, herečka a zábavné dievča v najlepšom veku. Nové sociálne konto podčiarkla hashtagom #kašlatnavek.

Koľko stoja jej fotky? Umelecké akty si cení na 19,90 dolárov mesačne, čo je viac ako 18 eur.

Reakcie ľudí

Jej pôsobenie na OnlyFans rozdelilo ľudí na dva tábory. „Si frajerka, presne tak Simča, keď máš stále čo ukazovať, tak ukazuj!!! Toto je len bledá závisť, pretože viac ako polovica národa vie, že ženy sú ako almary a ešte k tomu smrdia a sú umastené,“ napísala jej istá Romana.

Andrejka to vníma ako zlý nápad: „Vážne tu všetci chválite propagáciu platformy, ktorá v zlých rukách ničí životy mladých dievčat? Naozaj je tak normálne nechať si platiť za ukazovanie svojho tela (vo väčšine prípadov úplne nahého tela)? Predtým to bolo remeslo, dnes je to štandard? Nejde o umelecké fotky Simony, verím, že budú krásne a sexy. Ale navádzate ďalšie dievčatá k tomu, že predávať svoje nahé telo, že je normálne.“

Iná fanúšička v tom nevidí nič poburujúce: „Úprimne, dámy, ak by ste mali v takom veku telo ako Simona, chodili by ste zahalené od hlavy až po päty? Keď na to má, tak nech sa ukazuje nahá pokojne 24/7, je to jej telo, jej život. Kto chce, nech sa pozrie, kto nechce, nech nepozerá.“

Istá Aneta nazvala jej najnovší počin „odporným pokrytectvom“: „Neustále kritizujete ostatných, keď Britney Spears uverejnila polonahú fotku, tak to podľa Vás boli „chudáci deti“ a teraz idete robiť OnlyFans? Vy ste naozaj DNO. A to sa som Vás predtým mala tak rada… Máte 50 rokov, Simona, zmierte sa s tým.“

