19. december 2021 Zo Slovenska Pandémia negatívne ovplyvnila aj STK: Počas lockdownu chodí na kontroly menej áut Vodiči, ktorí išli so svojím autom na STK, mali výnimku z lockdownu. Na kontroly ich však prichádzalo oveľa menej.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Pandémia nového koronavírusu negatívne ovplyvnila aj stanice technickej kontroly (STK) a s tým spojenú kontrolu technického stavu vozidiel, ktoré jazdia po slovenských cestách.

V období pred pandémiou bolo najviac technických kontrol vozidiel počas jari a jesene, v zime a v lete bol dopyt podstate slabší. Informovala o tom spoločnosť TESTEK, ktorá zabezpečuje kontrolu činnosti STK v rámci Slovenska.

V súčasnej dobe sa však situácia riadi hlavne podľa lockdownu, v rámci ktorého chodí na kontroly na STK menej áut. Tie pritom majú z lockdownu výnimku. Pre stanice technickej kontroly bol z hľadiska ich činnosti najhorší minulý rok.

Návrat do normálu

Počas tohto roku sa však počty vykonaných kontrol opäť vrátili na úroveň pred pandémiou a dokonca ju prekonali.

V priebehu tohto roka stihli stanice technickej kontroly realizovať už 1,4 milióna kontrol, teda najviac za posledné tri roky. „Hoci služby technickej a emisnej kontroly vozidiel patria podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR medzi tie prevádzky, ktoré nie je počas posledného lockdownu zakázané vykonávať, výkonnosť siete všetkých STK v Slovenskej republike klesla,“ zhodnotil predseda predstavenstva spoločnosti Marián Rybianský.

Pokračoval, že štandardne bývalo najviac technických kontrol vozidiel vždy na jar a na jeseň. Počas zimného obdobia a taktiež v lete počas prázdnin býval dopyt po kontrolách veľmi slabý. „Ale po tieto pandemické roky sa to riadi skôr podľa lockdownov, na jar a jeseň už nie je taký nárast, v lete zase nie je pokles.“

Kontrolu neodkladajte

Upozornil, že je samozrejmé, že počas lockdownu je nižšia mobilita a áut na cestách je menej ako v bežnej situácii, no motoristi by mali dbať na technických stav svojho vozidla za každých okolností.

„V prvom rade treba myslieť na to, že dôsledne a včas vykonaná technická kontrola je základným predpokladom na to, aby autá jazdiace na slovenských cestách boli bezpečné a taktiež zbytočne neškodili životnému prostrediu. Preto by motoristi mali na to myslieť a technickú kontrolu svojich vozidiel zbytočne neodkladať. Samozrejme, pri dodržiavaní protipandemických a hygienických opatrení, na ktoré sú STK pripravené,“ dodal Rybianský.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR