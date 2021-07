Spálili ste sa na slnku? Takto jednoducho si môžete pomôcť

Prehnať to s pobytom na slnku je poriadne bolestivé. Ak nemáte poruke lekáreň, aby ste si kúpili niečo na spálený chrbát, dobre poslúži aj kuchyňa.

Najlepšia rada je nikdy nevychádzať na slnko bez opaľovacieho krému s vysokou ochranou pred slnečným žiarením, ale keď už ste sa spálili, rozhodne nemusíte hneď utekať kupovať špeciálne prípravky.

Spálenú kožu dobre ošetríte aj domácimi receptami a ešte aj ušetríte peniaze. Funguje to spoľahlivo.

Červenú bolestivú kožu je treba v prvom rade schladiť. Doprajte si chladivé obklady, ale nikdy nepoužívajte ľad. Mohli by ste si ešte viac uškodiť. Postačí aj obyčajná voda, ktorú zriedite jedna k jednej s octom. Úľava je takmer okamžitá! Môžete aj namočiť staré uteráky do rozriedeného a vychladeného čierneho čaju. Obsiahnutý tanín sťahuje teplo a pomáha koži získať späť svoje prirodzené pH.

Dobre vám poslúžia aj vychladené uhorky. Obsahujú množstvo antioxidantov a utišujúcich látok. Nastrúhajte ich na domácom strúhadle a vzniknutú zmes aplikujte na postihnuté miesta. Uhorky vás zachránia aj v okamihu, keď sa koža začne zlupovať.

Vedeli ste, že rovnako môžete použiť aj zemiaky? Uvarené a vychladené ich tiež nastrúhajte naneste na červenú kožu. Obsiahnutý škrob pomáha znižovať teplotu spálených miest, čím uľavuje aj od bolesti a urýchľuje hojenie.

Ak vám na záhrade rastie aloe vera, tak ste vyhrali prvú cenu v lotérii záchrany spálenej kože. Táto rastlina má priam zázračné liečivé a hydratačné účinky. Ak si ju nemôžete natrieť priamo na kožu, je dobré mať doma stále univerzálnu kozmetiku s aloe vera. Dobre vám poslúži aj pri ošetrení iných drobných zranení.

Spálený chrbát sa bude dobre regenerovať v špeciálnom kúpeli. Pridajte si do vane dve – tri šálky jablčného octu, alebo dve odmerky sódy bikarbóny. Vyskúšať môžete aj pár kvapiek levanduľového alebo kamilkového oleja.

Recept na ovsený kúpeľ je jednoduchý. Jednu šálku čistých ovsených vločiek nasypte do mixéra a rozmixujte na čo najjemnejší prášok. Môžete použiť aj vyčistený mlynček na kávu, ktorý zrejme melie jemnejšie. Cieľom je, aby sa následne vločky úplne rozpustili vo vode a zmenili ju na hodvábnu „mliečnu“ tekutinu.

Jemný ovsený prášok rozmiešajte vo vlažnom kúpeli a ponorte sa do vášho „ovseného mlieka“ na 10 – 15 minút. Na dne vane by nemali zostať žiadne tuhé zvyšky. Ak ich tam cítite, znamená to, že vločky nie sú dostatočne jemne rozmixované.