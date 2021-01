25. január 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Slovenka sa prebojovala do nemeckého Bundestagu!

Renata Alt sa narodila na Slovensku a dnes je z nej nemecká poslankyňa za FDP. Vysvetľuje, že V4 má zlý imidž, ale Slovensko zachraňuje Čaputová.

Nemecko je ekonomicky najdôležitejšia krajina EÚ, a tak má prirodzene aj mimoriadne silnú politickú váhu. Je zaujímavé čítať, že v Berlíne vnímajú krajiny V4 ako problémové, ale Slovensko sa predsa len snaží vyčnievať. A robí dobre.

Problémová štvorka

Maďarský portál politicalcapi­tal.hu priniesol rozhovor s Renatou Alt, nemeckou poslankyňou Bundestagu za opozičnú stranu FDP. Pôvodom Slovenka je šéfkou parlamentnej skupiny pre vzťahy Nemecka s Českom, Slovenskom a Maďarskom, ako aj členka zahraničného výboru.

Všimli si v Nemecku, že Slovensko sa spolu s Českom snaží v poslednej dobe dištancovať od problematických krajín členov V4? Maďarsko a Poľsko sú dlhodobo kritizované pre porušovanie zásad právneho štátu a nedávno dokonca zablokovali prijímanie európskeho plánu obnovy.

„Áno, všimli sme si to. Ja sa stále snažím na odlišnú pozíciu Slovenska a Česka upozorňovať. Blokovanie plánu obnovy Poľskom a Maďarskom veľmi poškodilo reputáciu V4,“ odpovedala Renata Alt.

Poslankyňa sa dlhodobo snaží presadzovať užšiu spoluprácu Nemecka s krajinami V4, a dokonca s týmto cieľom predložila v Bundestagu aj konkrétne legislatívne návrhy.

Čaputová to zachraňuje

Prezidentka Zuzana Čaputová je dlhodobo najdôveryhodnejšou političkou na domácej scéne a ukazuje sa, že veľmi efektívne zlepšuje imidž Slovenska aj v zahraničí.

„Keď som počula prezidentku Čaputovú hovoriť o tom, že Slovensko by sa malo dištancovať od V4, okamžite som s ňou súhlasila,“ hovorí Renata Alt.

Slovenská hlava štátu sa koncom novembra minulého roka vyjadrila trochu jemnejšie. Uviedla, že spory Maďarska a Poľska s Bruselom môžu poškodiť Slovensko. „Spoločný postoj krajín V4 nesmie ísť na úkor záujmov Slovenskej republiky a jej občanov,“ dodala.

Podľa Renaty Alt zvolenie Zuzany Čaputovej za hlavu štátu urobilo Slovensku veľmi dobrú reputáciu v zahraničí. „Zrazu sa Slovensko touto voľbou dostalo do iného svetla. Ak by sa krajina odpútala od V4, bolo by to len v jej prospech,“ približuje nemecká poslankyňa so slovenským pôvodom.

Zdroj: Dnes24.sk