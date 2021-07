6 Galéria Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Do vody NESKÁČTE a zabudnite na alkohol! Vyvarujte sa FATÁLNYCH chýb pri kúpaní Najväčším rizikom pri kúpaní je jednoznačne alkohol. Záchranári radia, na čo všetko by ste si mali dať pozor. 23. júl 2021 Magazín

23. júl 2021 Magazín Do vody NESKÁČTE a zabudnite na alkohol! Vyvarujte sa FATÁLNYCH chýb pri kúpaní Najväčším rizikom pri kúpaní je jednoznačne alkohol. Záchranári radia, na čo všetko by ste si mali dať pozor.

Od 1. júna do 20. júla zasahovala záchranná zdravotná služba na území Slovenska pri 47 prípadoch topenia. Uviedla to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.

„Žiaľ, 13 ľudí neprežilo, medzi nimi boli aj deti,“ povedala Krčová. Upozornila, že skutočné čísla o počte utopených môžu byť vyššie. „Vychádzame iba z prípadov, pri ktorých boli vyslaní zdravotnícki záchranári,“ vysvetlila.

Zabudnite na alkohol

Alkohol sa výraznou mierou podpisuje pod úmrtia pri vode. Základným pravidlom pri kúpaní sa je preto vyhýbanie sa alkoholu, pripomína hovorkyňa OS ZZS SR Alena Krčová.

Alkohol je nebezpečný najmä v kombinácii s prudkým ponorením do studenej vody. Po ponorení sa do chladnej vody dochádza k prudkému zúženiu alkoholom roztiahnutých ciev s akútnym náhlym preťažením krvného obehu, čo môže viesť k poruche vedomia, zastaveniu srdca a následne k utopeniu. „Navyše alkohol vedie k zbytočnému preceňovaniu síl, prípadne k ‚frajerinám‘, ktoré vyústia do rizikových situácií,“ skonštatovala Krčová.

Pozor na búrky

Záchranári tiež varujú, že ak je búrka, prípadne sa blíži, v žiadnom prípade sa nekúpeme na otvorených vodných plochách. Hlava plavca na tejto ploche ako voľnom priestranstve je najbližším predmetom pre úder blesku.

Veľmi nebezpečné je aj skákanie do neznámej vody. „Keď kúpajúci skáču do vody, v ktorej nevidno dno, nepoznajú hĺbku, prípadne nevedia, či sa v nej nenachádzajú predmety, výsledkom môžu byť ťažké poranenia hlavy a chrbtice, prípadne až fatálne následky,“ povedala Krčová.

Vstupujte pomaly

Záchranári zdôrazňujú, že vždy treba osobitne dbať aj o bezpečnosť detí a nemali by sme zabúdať na ochranné bezpečnostné prvky ako rukávniky alebo vestu. „Dôležité je mať vždy deti pod dozorom. Malé dieťa sa môže utopiť aj v plytkej vode, ani nie za minútu. Topenie je v takýchto prípadoch rýchle a tiché,“ varuje hovorkyňa záchranárov.

Najbezpečnejšími plochami na kúpanie sú tie so zabezpečenou vodnou záchrannou službou.

Najnebezpečnejšie sú rieky s tečúcou vodou a prudké zrázy na neznámych vodných plochách.

Záchranári odporúčajú kúpať sa v zdravotne vyhovujúcej vode, nevchádzať do nej s otvorenými ranami, infekčným ochorením alebo horúčkou. Do vody treba vstupovať pomaly, aby sme sa vyhli teplotnému šoku.

Ak je človek svedkom topenia sa, treba okamžite kontaktovať tiesňovú linku 112 alebo 155. Pri záchrane topiaceho sa treba najmä dbať na vlastnú bezpečnosť.

Chystáte sa na dovolenku do Talianska, Chorvátska či Egypta? Viac o aktuálnych opatreniach v dovolenkových destináciách sa dočítate aj v kategórii Cestovanie.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR